La emoción de Radagast en Noche al Dente al hablar de su paternidad a los 21 años

"Un amor descontrolado, con Bianca y con su mamá. Bianca tiene una gran mamá de quien somos amigos. Criamos amigos con todo el amor", dijo sobre su hija que hoy tiene 17 años, mientras pasaban las imágenes de un show del mago con la niña de, en ese entonces, 4 años.

"La Maza", de Shakira con Mercedes Sosa fue la canción que Rada eligió para hablar del especial vínculo que la une a su hija. "El traje de bailarina que tenía era de mi vieja. Fue en un teatro de Bahía Blanca, de donde soy, y yo festejaba mis 15 años de magia. Fue todo un sueño", cerró sobre uno de los momentos más emotivos de su vida.

Embed

Sebastián Wainraich confesó en Noche al Dente la fantasía que cumplió con Susana Giménez

Este martes, Sebastián Wainraich estuvo como invitado en Noche al Dente (América TV), y entre muchas anécdotas imperdibles contó una que no tiene desperdicio, y tiene que ver con la diva máxima de la tevé argentina, Susana Giménez.

"Susana hizo una película que se llamaba la Mary, de Daniel Tinayre, ahí ves una Susana desnuda, la película es muy dura, y se trata de que Susana se quería casar virgen", comenzó el conductor de Vuelta y media (Urbana Play), mientras le explicaba su fanatismo por la conductora de LOL (Amazon Prime) a Fer Dente.

Embed

"Uno de adolescente ve esa película, y quedaba totalmente enamorado de Susana", confesó, y concluyó la historia explicando cómo su sueño se pudo cumplir.

"Años después de todo esto fui a actuar a Miami, me vino a ver Susana, y me di cuenta que todo círculo cierra", sentenció y entre risas dijo "y no te voy a decir lo que pasó después": "Susana se fue a su casa y yo me fui al hotel, pero me llevé el recuerdo", cerró, mientras Fer Dente mostraba la publicación que en aquel momento publicó la esposa del actor de Casi Feliz, Dalia Gutmann.