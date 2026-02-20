Sofía Pachano reveló el problema de salud por el que operaron a su bebé a días de nacer: "Era mejor..."

Sofia Pachano y Vito

El inconveniente, si bien generó preocupación, tuvo una rápida solución gracias a la intervención médica. La decisión de operar fue tomada pensando en evitar complicaciones futuras y facilitar el proceso de alimentación, clave en esta primera etapa.

Con alivio, la actriz también llevó tranquilidad sobre la evolución del bebé y cómo continúan hoy, ya instalados nuevamente en su casa y disfrutando de la rutina familiar.

“Ahora está re bien y nos dijeron que es mejor hacerlo ahora que de grande. Ya está todo encaminado y esperando que la lactancia se termine de asentar. Pero venimos bien”, aseguró Sofía, transmitiendo calma y felicidad por el presente que atraviesa junto a su hijo.

De esta manera, a un mes de haberse convertido en mamá, Sofía Pachano definió a Vito como un “bebé normal” y reconoció que su vida cambió por completo desde su llegada. Sin duda alguna, la maternidad transformó cada aspecto de su día a día y la conectó con un amor que, hasta ahora, desconocía.

sofia pachano hijo vito

Cuál fue la picante reacción de Sofía Pachano frente a una seguidora que criticó a su bebé recién nacido

Días atrás, Sofía Pachano ya había quedado en el centro de la escena digital tras protagonizar un intenso cruce en redes sociales. Todo se desató a partir de un comentario que recibió sobre su hijo Vito, quien por ese entonces tenía tres semanas de vida, fruto de su relación con Santiago Ramundo.

La situación ocurrió en Instagram, donde la actriz y bailarina había publicado una tierna postal familiar. Como suele suceder, la imagen se llenó rápidamente de mensajes afectuosos y felicitaciones. Sin embargo, entre tantas palabras de cariño, apareció una opinión que sorprendió por su desubicación.

“Pelalo al bebé, no queda bien con tanto pelo”, lanzó una usuaria al referirse al pequeño. El mensaje, lejos de pasar inadvertido, generó indignación entre varios seguidores que no podían creer el nivel de intromisión sobre la apariencia de un recién nacido.

Sofía Pachano cruzó con todo a una seguidora que criticó el pelo de su bebé y la dejó en ridículo

Pero Sofía Pachano no eligió el silencio. Con su característico tono frontal y una cuota de ironía, decidió contestar públicamente y marcar su postura. “Dejá de teñirte, no te queda bien el rubio con ese bronceado. Parecés la tía de Loco por Mary”, disparó, sin vueltas.

La réplica fue inmediata y no tardó en multiplicarse en distintas cuentas, donde muchos celebraron la firmeza de la artista para ponerle un freno a lo que consideraron un comentario fuera de lugar. Lejos de quedarse solo en esa respuesta, la hija de Aníbal Pachano dejó en claro que no está dispuesta a tolerar opiniones sobre el cuerpo o la apariencia de su hijo.

Con una frase contundente, cerró el episodio: “Una cucharada de su propia medicina”. Así, dejó expuesto su límite frente a quienes se sienten habilitados a opinar sin filtro en redes sociales.

Como era de esperarse, el intercambio se viralizó rápidamente y cosechó una ola de respaldo. Numerosos usuarios destacaron su reacción y apoyaron su decisión de responder con la misma moneda, entendiendo que se trató de una manera clara de frenar comentarios que consideran inapropiados, especialmente cuando se trata de un bebé de apenas semanas de vida.