Sofía Pachano reveló el problema de salud por el que operaron a su bebé a días de nacer: "Era mejor..."
Un susto impensado sacudió a la actriz cuando Vito, con tan solo 15 días de vida, tuvo que pasar por el quirófano. Qué ocurrió con el bebé de Sofía Pachano.
20 feb 2026, 15:44
Después de vivir uno de los momentos más trascendentales de su vida, Sofía Pachano atraviesa semanas de pura intensidad. La actriz debutó en la maternidad con la llegada de su hijo Vito, una experiencia que, como suele ocurrir, estuvo cargada de emoción, aprendizaje y también de algunos desafíos inesperados.
En medio de la felicidad por el nacimiento del nuevo integrante de la familia, surgió una situación médica que obligó a actuar con rapidez. A pocos días de haber llegado al mundo, el pequeño debió ser intervenido quirúrgicamente, una decisión que tomó por sorpresa pero que resultó necesaria para su bienestar.
En una entrevista que concedió a La Nación, la hija de Aníbal Pachano explicó con total honestidad qué fue lo que sucedió y cómo atravesaron ese momento tan delicado siendo padres primerizos, junto a su pareja Santiago Ramundo.
“Con respecto a la lactancia, estamos todavía en el proceso de adaptación mutua. A los quince días del nacimiento tuvimos que hacerle a Vito una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”, relató Sofía, describiendo las dificultades que enfrentaron en pleno inicio de la lactancia.
El inconveniente, si bien generó preocupación, tuvo una rápida solución gracias a la intervención médica. La decisión de operar fue tomada pensando en evitar complicaciones futuras y facilitar el proceso de alimentación, clave en esta primera etapa.
Con alivio, la actriz también llevó tranquilidad sobre la evolución del bebé y cómo continúan hoy, ya instalados nuevamente en su casa y disfrutando de la rutina familiar.
“Ahora está re bien y nos dijeron que es mejor hacerlo ahora que de grande. Ya está todo encaminado y esperando que la lactancia se termine de asentar. Pero venimos bien”, aseguró Sofía, transmitiendo calma y felicidad por el presente que atraviesa junto a su hijo.
De esta manera, a un mes de haberse convertido en mamá, Sofía Pachano definió a Vito como un “bebé normal” y reconoció que su vida cambió por completo desde su llegada. Sin duda alguna, la maternidad transformó cada aspecto de su día a día y la conectó con un amor que, hasta ahora, desconocía.
Cuál fue la picante reacción de Sofía Pachano frente a una seguidora que criticó a su bebé recién nacido
Días atrás, Sofía Pachano ya había quedado en el centro de la escena digital tras protagonizar un intenso cruce en redes sociales. Todo se desató a partir de un comentario que recibió sobre su hijo Vito, quien por ese entonces tenía tres semanas de vida, fruto de su relación con Santiago Ramundo.
La situación ocurrió en Instagram, donde la actriz y bailarina había publicado una tierna postal familiar. Como suele suceder, la imagen se llenó rápidamente de mensajes afectuosos y felicitaciones. Sin embargo, entre tantas palabras de cariño, apareció una opinión que sorprendió por su desubicación.
“Pelalo al bebé, no queda bien con tanto pelo”, lanzó una usuaria al referirse al pequeño. El mensaje, lejos de pasar inadvertido, generó indignación entre varios seguidores que no podían creer el nivel de intromisión sobre la apariencia de un recién nacido.
Pero Sofía Pachano no eligió el silencio. Con su característico tono frontal y una cuota de ironía, decidió contestar públicamente y marcar su postura. “Dejá de teñirte, no te queda bien el rubio con ese bronceado. Parecés la tía de Loco por Mary”, disparó, sin vueltas.
La réplica fue inmediata y no tardó en multiplicarse en distintas cuentas, donde muchos celebraron la firmeza de la artista para ponerle un freno a lo que consideraron un comentario fuera de lugar. Lejos de quedarse solo en esa respuesta, la hija de Aníbal Pachano dejó en claro que no está dispuesta a tolerar opiniones sobre el cuerpo o la apariencia de su hijo.
Con una frase contundente, cerró el episodio: “Una cucharada de su propia medicina”. Así, dejó expuesto su límite frente a quienes se sienten habilitados a opinar sin filtro en redes sociales.
Como era de esperarse, el intercambio se viralizó rápidamente y cosechó una ola de respaldo. Numerosos usuarios destacaron su reacción y apoyaron su decisión de responder con la misma moneda, entendiendo que se trató de una manera clara de frenar comentarios que consideran inapropiados, especialmente cuando se trata de un bebé de apenas semanas de vida.