Mario Baudry explicó el autismo que tiene Dieguito Fernando, el hijo de Maradona: "Nervios distintos"

Y destacó que los hermanos están unidos en el pedido de Justicia por Diego Maradona: "Lo que sí nos queda claro es que en cuanto a buscar Justicia por su papá están todos juntos, eso no hay duda. Hay que resaltar la actitud de Verónica hace tiempo de no confrontar porque es una decisión que tiene que debe tomar Dieguito".

"Cumplió 13, está entrando en la adolescencia plena y es algo que tiene que resolver él. Jana estaba y se abrazaron y después cuando terminó el cumpleaños estuvieron dos horas y media jugando entre los dos, son decisiones de ellos", aseguró sobre el vínculo entre los hermanos.

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona 1

Mario Baudry habló sobre el diagnóstico de autismo de Dieguito Fernando

Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, se refirió al autismo del hijo de Diego Maradona y destacó el idéntico carácter que tiene el niño al de su papá.

"Verónica no puede decirle qué hacer o no porque Dieguito tiene el carácter de su papá, entonces si le decis algo que él no quiere, te saca a pasear porque reacciona exactamente igual. Tiene el mismo carácter potenciado con el carácter de Verónica. Además no es sano que le diga lo que tiene que hacer o decir", remarcó en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

“Dieguito vio mucho tiempo a su papá con el pelo largo, entonces él quiso tenerlo así en el último tiempo y de hecho lo criticaban en las redes porque no le cortábamos el pelo. ¿Y nosotros qué le podemos decir? Más allá de que ahora se lo cortamos por el colegio”, comentó sobre las miradas en el pequeño por ser hijo de Maradona.

Y ahí habló por primera vez sobre el diagnóstico del hijo menor del Diez: "Eso (las críticas) lo va a tener siempre ya sea por su condición, que todos sabemos que es autista, o por ser el hijo de... O sea, siempre lo van a criticar por algo porque es el hijo de Diego".

“Él tiene autismo, pero es leve. Él está muy integrado y tratamos de que lo haga. Sin embargo, el autismo siempre lo tiene, vos podes moderarlo pero cuando le agarran los ataques de ansiedad o de nervios, el autismo sale a flor de piel. Está muy integrado pero los chicos que tienen el problema del autismo a nosotros nos pasa que cuando se ponen nerviosos le afloran los nervios distintos a un chico común", profundizó el abogado.

Y en cuanto a la presencia de Dieguito en el juicio a la ex jueza Julieta Makintach, señaló que una decisión del niño: "Verónica nunca lo quiso llevar y yo menos pero de tanto verlo en televisión, nos pidió ir a la de Makintach. La psicóloga que lo trata nos dijo que era bueno cerrar un ciclo en su cabeza. Lo llevamos y él pidió Justicia, le salió. La idea era no limitarlo y dejarlo ser. Y creo que sí hubo un quiebre porque después de esa audiencia nunca más nos preguntó del tema".