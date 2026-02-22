El video que se filtró con el fuerte ninguneo de Bad Bunny a Wanda Nara en pleno show

Embed

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se encontraba con un gorro piluso y su teléfono celular en la mano preparado para una selfie mientras se ve cómo le habla al cantante para sacarse una foto.

Sin embargo, el artista puertorriqueño al mirarla optó por seguir saludando al resto de las personas y continuar adelante con el recital con total normalidad.

"Acá vemos como Wanda le pide una foto y ni bola le daba", se remarca en el video junto a emojis de sonrisa que circuló en las redes con el preciso instantes en que el cantante no hizo lugar al desesperado pedido de la mediática en sacarse una foto.

En las redes tomó gran viralización el video y esta acción motivó un duro comentario de Alex Caniggia, quien hace un tiempo está enfrentado a Wanda: "Señora ya está grande para esas boludeces, Tenés más hambre que tribu de Angola... Aunque mirándola bien podría hacer un programa de niños que se llame la vaca Lola!!!", lanzó picante desde X.

alex caniggia reaccion al ninguneo de bad bunny a wanda nara

La millonaria cifra que habría pagado Wanda Nara para estar en la casita de Bad Unny

En el programa Intrusos (América Tv) revelaron cuánto habría pagado Wanda Nara para estar en la "casita" de Bad Bunny en la función del domingo en River Plate.

Marcela Tauro reveló el dato que encendió la polémica acerca de los tres show que dio el popular cantante en Buenos Aires: “Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, advirtió.

La cifra sorprendió a todos y la panelista Natalie Weber agregó picante: “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

Tauro aseguró en ese sentido que los cantantes que estuvieron presentes fueron invitados, pero los influencers también abonaron ese mismo monto.

“Los influencers que fueron pagaron”, afirmó la periodista, y dio un nombre que confirmó la versión: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”.