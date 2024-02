Regresa "Del Barrio la Mondiola" de Jorge Lorenzo: "Esta obra significa mucho para mí"

En la siguiente entrevista, Jorge Lorenzo cuenta cómo se prepara para este regreso y analiza la situación actual del teatro:

-Una vez más llega Del barrio La Mondiola, que marca el retorno del sainete, ¿cómo te preparas para este debut?

Me preparo con muchísimo entusiasmo como cada vez que la hacemos. Amo esta obra y conformamos un excelente grupo humano y de profesionales de primer nivel que hace que todo fluya de la mejor manera.

-¿Qué significa para vos esta obra?

Esta obra significa mucho para mí por ser el autor y tener la posibilidad actoral de representar varios personajes pintorescos dentro de este sainete. Es tan lindo sentir las carcajadas y los aplausos! Poder empaparse de ese disfrute del público! Es algo hermoso.

- ¿Reir, cantar y soñar, serian las palabras que enmarcan la obra?

Yo diría reír, cantar, soñar y emocionarse. Sobre todo la gente mayor se encontrará con muchos recuerdos de su niñez y juventud.

- ¿Cómo ves la situación actual del teatro?

Es un momento muy difícil para el país y el teatro no es ajeno a eso. Pero a la vez creo que es un refugio para evadirse por un rato de tantos avatares que estamos viviendo.

- ¿Qué otros proyectos se vienen para este año?

Proyectos varios (no podría vivir sin ellos), pero inmersos en la incertidumbre generalizada que significa este 2024. Se viene postergando algo muy grande para Netflix, por ejemplo, que me encantaría compartir más en detalle, pero no puedo hasta que no se vislumbre una fecha concreta.

Sinopsis "Del Barrio la Mondiola"

Un sainete cómico/musical que nos sumerge en un mundo donde los sueños pueden cumplirse y el amor triunfará a pesar de todo. La acción transcurre en Buenos Aires, a fines de la década del 40.

Leopoldo Pena es un humilde empleado municipal, muy tímido y acostumbrado a las burlas y destrato de su jefe y una compañera.

Leopoldo es un soñador que anhela ser un gran cantor de tangos y conquistar a Rosaura, una chica del barrio, de la que está enamorado y que gusta de él pero que por su timidez nunca se atrevió a exponer sus sentimientos.

Nuestro protagonista en sus sueños se anima a todo, incluso a burlarse de su jefe y su compañera de trabajo, a los que somete a varias situaciones ridículas y sumamente cómicas.

Y Leopoldo canta, disfruta y enamora. Y por sobre todo, descubre la capacidad de reírse de sí mismo.

Toda esta historia está hilada con fragmentos de populares tangos como Garufa, Cuesta Abajo, Nada y otros.

Este Sainete está pensado y escrito como un espectáculo para disfrute de todos los que gusten del género, y divertirse con un texto cuidado para transportarlos en el tiempo y escuchando bellos tangos.