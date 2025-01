Roberto García Moritán reveló qué posibilidad hay de reconciliación con Pampita si rompe con Martín Pepa

Ese comentario fue el que le dio pie al cronista del ciclo de Ángel de Brito para ahondar en la actual relación con Pampita. Y sobre si mantienen el diálogo, Moritán fue claro: "Por supuesto, es la madre de una de las cosas que más quiero en el mundo y siempre voy a hablar".

Pero eso no fue todo. Porque acto seguido el periodista fue al hueso sobre una posible vuelta con la modelo. "Vos en un momento quedaste esperanzada a volver, pero ella está a full (con Martín Pepa)", deslizó el notero a lo que Roberto García Moritán reaccionó de inmediato descartando de plano esa chance.

"No, yo creo que esa etapa se cerró. Ella está en pareja", aseguró entonces Moritán. Y ante la repregunta de si le pediría una nueva chance a la modelo si rompiese con Pepa y estuviese sola, el empresario respondió contundente: "Yo ya estoy muy bien y quiero disfrutar de este momento", confirmando así que ya dio vuelta la página.

Roberto García Moritán enfrentó los rumores de un nuevo amor con una frase contundente

Durante los primeros días de enero trascendió que el empresario Roberto García Moritán estaría viviendo una nueva historia de amor, tras haberse separado de Pampita.

“En las próximas horas, atención mañana, voy a tener data exclusiva sobre Roberto García Moritán. Roberto, dale para adelante y dejá atrás a Pampita”, precisó entonces el periodista Matías Vázquez en Puro Show.

roberto garcia moritan.jpg

En una nota con PrimiciasYa, el empresario Roberto García Moritán se refirió a las versiones que indicaban que estaría conociendo a una misteriosa mujer, a meses de la ruptura con la madre de su hija.

El ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires fue tajante y negó estar iniciando una nueva historia de amor. "Se comentó que estás conociendo a alguien, ¿esto es así?", fue la consulta de este portal. "No, no es así", respondió, sin vueltas el ex de Pampita.

Por el momento, Moritán sigue solo, mientras que la diosa de las pasarelas avanza a paso firme con su relación con el polista Martín Pepa, con quien se mostró feliz en Punta del Este.