Roberto García Moritán reveló en un video qué desvelaba a Pampita en la madrugada

En este sentido, Moritán compartió un video y posteo en su cuenta de Instagram destacando el incansable trabajo de Pampita para poder alcanzar esa meta y reveló que hasta de madrugada pensaba en ese tema para poder cumplirlo.

Embed

“Admiro el espíritu emprendedor de Caro, es una mujer laburante que se sacrifica por una idea y que se compromete”, destacó el empresario y legislador porteño.

Y añadió: “Este proyecto en particular los venís soñando hace muchos años”, recordó el empresario. Sonriente, Pampita asintió: “Hace casi cuatro años. Bueno, vos me viste todo el día buscando cosas de chicos, en horas de la madrugada cuando me encontrás buscando camas, bibliotecas...”.

En el video, Roberto la miró a los ojos y le dedicó unas lindas palabras de aliento: “Amo que cumplas todos tus sueños, mi amor”.

Y en su posteo remarcó: “Emprendedora, soñadora y trabajadora. Sos todo esto y mucho más. Feliz de acompañarte en este proyecto, todas esas madrugadas sin dormir valieron la pena. Te amo @pampitaoficial, hoy y siempre”.

pampita moritan.jpg

Pampita reavivó la tremenda guerra entre las modelos: robos, codazos y peleas

En las épocas de los desfiles de Pancho Dotto o Roberto Giordano, las modelos eran protagonistas de las revistas y los programas de espectáculos. La competencia entre ellas era feroz y muchas historias salieron a la luz.

Hace poco se conoció un video, donde se ve que una compañerale dice algo al oído a Pampita, en pleno desfile. Según trascendió no habrían sido elogios lo que le decía al oído sino improperios.

En una nota con Intrusos, América Tv, la hoy conductora y jurado del Bailando 2023 se sinceró sobre los duros enfrentamientos que se vivían arriba y abajo de la pasarela en aquellos años.

"Nos matábamos por abrir la pasarela, por tener el vestido más lindo, por ser nombradas en las pasadas. Éramos las influencers de ese entonces. Marcábamos tendencias", comentó Pampita.

"Siempre habían bandos. Me parece que había mucha competencia entre las que nos iba mejor, que éramos seis, ocho, con las demás no, eran todas buena onda", añadió.

Pampita indicó que los codazos eran por tener un rol de mayor protagonismo: "Había mucha pelea por la primera fila. Las que íbamos a la primera fila nos agarrábamos fuerte y el malón venía atrás. Mucho robo de ropa y de zapatos. Si te faltaba algo, te perdías tu pasada".

Al finalizar, la modelo y conductora señaló que todo eso le parece realmente un sinsentido. "Hoy todo eso me causa mucha gracia", sentenció, restándole importancia al tema.