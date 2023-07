Roberto García Moritán volvió a referirse al furcio de Benjamín Vicuña en los premios Martín Fierro 2023

"Conozco lo que somos como familia, cómo nos queremos, cómo nos cuidamos, cómo nos respetamos. Él incluso hasta quiso hablar conmigo. Haya sido lo que haya sido te creo y te perdono. No pasa nada. A otra cosa", agregó.

Moritan también destacó cuál es lo único recuerdo que tiene de esa noche en la gala: "Tengo como recuerdo de esa noche solamente la sonrisa de Bautista. Bauti estaba feliz de que su padre estuviera ganando este premio. Estaba orgulloso, los ojos le brillaban, la sonrisa también. Las incomodidades se justifican con esa sonrisa".

En otra parte de la entrevista, remarcó, casi de forma posesiva, su vínculo con Pampita: "El amor que nos tenemos con Carolina no permite que nada ni nadie se meta jamás, así que no me preocupa para nada. Estamos en un gran momento".

Embed

Roberto García Moritán se metió en la polémica por el guiño de Benjamín Vicuña a Pampita en los Martín Fierro 2023

Roberto García Moritan habló este miércoles con LAM (América TV) sobre el furcio de Benjamín Vicuña cuando subió al escenario a recibir su estatuilla en los premios Martín Fierro 2023.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor...”, había dicho el actor chileno al agradecer su premio y sus palabras que habrían sido dedicadas a Pampita, la madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

"Me tomó un poco por sorpresa. Te soy sincero, yo conozco mucho a Benjamín. Tengo un vínculo de familia, soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días", opinó sobre cómo se sintió cuando escuchó el discurso de Vicuña.

Embed

Sobre el furcio del actor, el político dijo: "Creo que él empezó a decir en el que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Y el no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores de los Martín Fierro en apurarse a ponchearla a Caro que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo generaron un montón de confusiones. Pero la verdad y estando desde adentro somos una familia que trabaja de forma orgánica, que nos respetamos, que nos queremos, que nos apoyamos".

Y agregó: "Me dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado. Yo conozco su dedicación, su profesionalismo, lo gran actor que es. Bauti estaba tan contento. La sonrisa de Bautista, el abrazo que se dio con la madre, con el padre, es suficiente motivo de alegría como para que cualquier error de interpretación no tenga mayor relevancia".

Más tarde, el cronista le preguntó si él había hablado con Benjamín. "Él me mandó un mensaje, yo le contesté también. Y cuando él empezó a hablarme del tema le dije: 'ya sé, no pasa nada'. Por supuesto hubiera preferido que no pase. En ese momento la sensación fue rara. Yo aprendo todos los días, creo que él también aprendió mucho de esa noche. Lo importante es que los chicos entiendan más allá de lo que pase día a día hay una familia que los contiene", aseguró.