Rocío Marengo y Eduardo Fort preparan una excéntrica fiesta para revelar el sexo de su bebé: los detalles

"Tengo cosas para anticiparles", confió Marengo desde el video con el que confirmó que el evento será este sábado, y que promete ser una verdadera superproducción ya que tendrá una ambientación especial, al menos dos shows sorpresa, catering de lujo, la infaltable mesa dulce, especiales souvenirs para los invitados y hasta fuegos artificiales.

"El tema del look va a ser entre boliche y fiesta. Looks bien arriba, porque imagínense que estamos dándole la bienvenida a un nuevo integrante, ‘integranta’. Así que vamos de fiesta y a darlo todo", pidió divertida la modelo en medio de la euforia por la nueva etapa de su vida que está a la vuelta de la esquina.

La emoción de este particular momento es mayor aún al recordar las dificultades que enfrentaron para ser padres. Rocío Marengo y Eduardo Fort probaron durante años métodos naturales y luego tratamientos de fertilización in vitro. En entrevistas, la mediática habló del desgaste físico y emocional de los intentos fallidos, que en algún momento la hicieron dudar de cumplir su deseo de maternidad.

Como era de suponer, a los pocos minutos de la publicación Marengo comenzó a recibir los mejores deseos por parte de sus seguidores, así como también varias de sus invitadas le adelantaron que ya están a pleno con los preparativos en lo que al look se refiere para estar a tono con la celebración.

IG Rocío Marengo charlas sobre su baby shower

Dónde estaba Rocío Marengo el día que se enteró que estaba embarazada

Rocío Marengo atraviesa su primer embarazo junto a Eduardo Fort, y una de las particularidades de este momento fue la forma en que recibió la noticia: nada menos que durante su participación en Almorzando con Juana, el ciclo conducido por Juana Viale.

El 16 de agosto, tres meses después de esa aparición, Marengo regresó a la pantalla de El Trece como invitada en La noche de Mirtha, donde compartió la mesa con Raúl Lavié, Silvia Fernández Barrio, Jey Mammón y Juan Gil Navarro. Fue allí, en medio de la charla sobre la etapa feliz que está viviendo, que rememoró con detalle cómo se enteró de su embarazo.

"La verdad que estamos muy felices, y me enteré en el programa de Juana", confesó emocionada durante la tradicional “mesaza” del sábado por la noche, encabezada por Mirtha Legrand.

Embed

Además, la conductora reveló cómo fue exactamente el momento en que recibió la noticia: "Antes de venir al programa me fui a hacer el estudio de sangre. Mi médica me mandó un mensaje en pleno programa y me dijo ‘¿terminaste?’. Yo le respondí que sí, pero todavía estaba al aire. Me escribió: ‘Estás embarazada’”.

Marengo describió la experiencia como un instante único e inesperado, que quedó grabado tanto en su memoria como en la de los espectadores que la acompañaban aquel día. Su relato reflejó la alegría y la sorpresa que acompañan el inicio de esta nueva etapa en su vida junto a Fort, consolidando uno de los momentos más emotivos de su reciente vida pública.

El testimonio de Rocío no solo celebró la llegada del embarazo, sino que también destacó la conexión especial con su entorno familiar y profesional, dejando entrever cómo la televisión se convirtió en un escenario inesperado para recibir una noticia tan personal y significativa.