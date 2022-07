Rocío Pardo confirmó la separación de Ulises Bueno y explicó los motivos

“Andan cada uno por su lado, a los chispazos”, dijeron desde el entorno del músico cordobés. El romance entre ambos nació a principios del año pasado. El final del noviazgo se dio hace apenas unas semanas y habría sido en buenos términos.

El mensaje de Rocío Pardo confirmando la separación y los curiosos posteos de Ulises Bueno

Tras unos días de silencio, Rocío Pardo compartió en sus historias de Instagram un mensaje confirmando el final de la relación con el cantante Ulises Bueno.

"Quiero compartirles a través de este medio que con Uli decidimos distanciarnos, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Viviremos el proceso a nuestra manera. Nos tenemos mucho cariño y siempre nos vamos a desear lo mejor", expresó la bailarina en sus historias de Instagram, que fue replicada por Estefanía Berardi.

"Los motivos y las especulaciones que se han publicado no son verdaderos. Hoy nuestros caminos van en diferente dirección. Muy agradecida con todos por habernos acompañado y apoyado todo este tiempo", detalló.

Por su parte, Ulises Bueno compartió fuertes posteos en sus historias: "Te pedí perdón sin que la culpa fuera mía, te dije que no pasa nada y en mí estaba pasando todo...", indicó en uno de ellos.

Y en otro agregó: "Te dije que no me dolía nada cuando en realidad me dolía todo, pensándolo bien fui yo quien siempre te mintió. Cuánto daño me hice al mentirte siempre...".

"Te dije que estaba bien cuando mi corazón estaba roto", escribió el popular cuartetero en otro misterioso mensaje. ¿Dedicados a su ex?