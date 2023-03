Romina Uhrig apuntó contra la producción de Gran Hermano 2022 y la transmisión se cortó

En el clip, que fue captado y compartido por un usuario de Twitter, Uhrig aseguró que la producción les da alimentos con vencimientos muy cercanos.

romina 2.jpg

"Nos están dando las cosas ahí eh, de eso también quiero hablar. Nos están dando como lo último", indicó molesta la ex diputada frente a sus compañeros por la fecha de vencimiento casi al límite de algunos productos alimenticios.

"Igual no digamos nada. Nos ponen la música, no digamos más nada porque nos van a cagar a pedos", alertó luego Romina a sus compañeros sobre la advertencia que se podía venir.

En ese instante, la cámara con la transmisión en vivo de la casa se dirigió rápidamente hacia otro sector.

romina 1.jpg

Romina volvió a filtrar explosivos datos sobre Gran Hermano 2022 y cortaron la transmisión: "Les pasan información"

Romina Uhrig volvió a decir que la producción de Gran Hermano 2022 le reveló datos del juego. La ex diputada contó que fue convocada al confesionario y que ‘Big’, como apodan a la voz con la que hablan, le hizo un comentario que le cambió su forma de pensar.

Anoche, durante una conversación que tuvo con Julieta en el jardín dijo: “Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Me dijo ‘Es justo que los 4′ y ahí me puse a pensar”, llegó a decir antes de que la transmisión cambiara rápidamente de cámara para mostrar el living de la casa.

Sin embargo, varios televidentes de Pluto TV advirtieron lo que había dicho y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“Qué raro que justo cambien de cámara”, “Cada día queda más claro que les pasan información”, “Es obvio que quieren sacar a Camila y La Tora” o “Esto ya es un montón”, fueron algunos de los comentarios.