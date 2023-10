Romina Uhrig habló sin filtro de sus pretendientes enfrente de su pareja Walter Festa en el Bailando 2023

"Que El Cone se enoje conmigo. Estaba Elián y me dice 'está Coti ahí'. Voy, la saludo. Quería hacer de cupido, le hablé un poquito. Después, yo me voy y lo veo al Cone. Empezamos a charlar. Le digo que está Coti. Le digo 'la voy a buscar'. Me dice 'no, no'. 'Dale, Cone, aflojá', le dije. En un momento me dice 'andá a buscarla'. Cuando te voy a buscar, no estabas ya, pero me dijo: 'andá a buscarla'", contó.

"¿Pero El Cone que se cree que es un Rappi? ¿Quién se cree que es? Se cree que la chica es un delivery", acotó el conductor Marcelo Tinelli. "Fui yo la que le dije y Cone no se animaba. Y dijo 'bueno, andá buscarla, pero no va a querer'. Así que nada que ver con El Cone, somos compañeros, nos queremos", clarificó Romina.

Ahí, el jurado Ángel de Brito le preguntó: "Te quería pregunta por otro candidato que tenés. Te escuché en una nota contar que un futbolista te estaba buscando". "Está el marido acá", lanzó Tinelli.

"Igual, él sabe todo, yo le cuento todo. Sí, me escribió un representante de un futbolista, me dijo 'me tiene loco'. Me preguntó si estaba casada, que no quiere problemas. Le dije que sí que estaba casa, no pregunté nada, tampoco me importa", detalló Uhrig.

La explosiva revelación de Coti Romero sobre el sugestivo acercamiento entre Romina Uhrig y El Cone

Es sabido que Coti Romero y Romina Uhrig se llevaron mal tanto dentro de la casa de Gran Hermano 2022 como también terminado el juego con diferentes dardos cruzados que han sabido dispararse. Pero tal parece que algo cambió entre ellas en los últimos días.

Según contó la propia correntina en el stream del Bailando 2023 (América TV) hubo un acercamiento entre ellas en la Bresh, donde se habrían dado la chance de hacer las paces.

"Nos metimos al baño de los hombres con Romi. Fuimos las dos porque había una fila larguísima en el de mujeres, nos miramos y nos mandamos. Nos hicimos la segunda... la pude conocer desde otro lado y me alegra mucho saber que es diferente de como yo pensaba", confió Coti en la transmisión virtual.

Claro que este comentario sorprendió a sus compañeros que no dudaron preguntarle por las recientes versiones de romance que surgieron entre la ex diputada y su ex novio Alexis Quiroga, de la que Juariu se hizo eco compartiendo en sus redes una postal donde se los ve de lejos abrazándose cariñosamente.

"Nah, todo bien con Romi. Ella está en pareja pero además, tiene una muy buena relación con el Cone pero no me molesta", reaccionó inmediatamente Romero descartando de plano cualquier tipo de acercamiento amoroso entre Romina y Alexis, remarcando incluso que Uhrig está en proceso de recomposición familiar con el padre de sus hijas, el ex intendente de Moreno Walter Festa.