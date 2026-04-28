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Las primeras imágenes de Wanda Nara en su debut como actriz en la película "¿Querés ser mi hijo?"

Wanda Nara inició el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?, su debut en cine como protagonista. La comedia romántica llegará a los cines a fin de año.

28 abr 2026, 18:38
wanda nara y charo lopez
wanda nara y charo lopez

El rodaje de "¿Querés ser mi hijo?" ya está en marcha y marca el debut de Wanda Nara como protagonista de una comedia romántica que promete conquistar al público. La actriz comparte elenco con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, entre otros.

En la historia, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja y regresa a su departamento de soltera. Allí conoce a Javier, un vecino de 23 años, y le pide que se haga pasar por su hijo en una entrevista laboral. Lo que comienza como una mentira se transforma en un romance inesperado, atravesado por la diferencia de edad.

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La propia Wanda expresó su entusiasmo por este desafío: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso".

La producción está a cargo de Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4, en co-producción con Telefe Studios. La dirección corre por cuenta de Hernán Guerschuny, mientras que Pablo Ini acompaña a Wanda en su entrenamiento actoral.

Se trata de la versión argentina de la exitosa comedia mexicana protagonizada por el influencer Juanpa Zurita y Ludwika Paleta. El rodaje comenzó en Montevideo el último sábado y continuará entre Uruguay y Argentina, con estreno previsto para fines de este año en todas las salas.

¿QUERES SER MI HIJO_

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¿QUERES SER MI HIJO_3.

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Qué dijo Vero Lozano sobre la interna con Wanda Nara en Telefe

En una entrevista con Intrusos (América TV), Vero Lozano se refirió a la polémica que se instaló meses atrás en Telefe respecto a la conducción de Bake Off y su vínculo con Wanda Nara.

Con firmeza, la conductora de Cortá por Lozano expresó: “Yo me siento una figura de Telefe, sin lugar a duda. Cada una ocupa su lugar, también lo es Wanda, lo es Susana, somos muchas las chicas de Telefe”.

Además, confirmó que será ella quien esté al frente del ciclo gastronómico: “Si se hace Bake Off lo hago yo pero no creo que se haga este año por presupuesto. Sería Popstars y después me parece a mí que van a volver a hacer otro MasterChef porque ya está el estudio hecho”.

Lozano también explicó las condiciones que exige el formato: “Bake Off es un formato que la BBC pide sí o sí que se haga en exteriores y tengo entendido que están hablando a ver si aprueban hacerlo adentro, en ese caso, sería otro presupuesto”, detalló.

En cuanto a Wanda, recordó que dentro del canal no cayó bien la foto que la empresaria compartió con Johnny Depp en noviembre pasado, en plena tensión con Mauro Icardi.

Sobre su relación personal, aclaró: “Con Wanda está todo bien, me la crucé el otro día que estaba con Maxi repasando letra de la serie vertical. Nunca tuve rollos, yo cuando tengo que poner los puntos me expreso y yo cierro ahí. No soy rencorosa pero sí memoriosa. Le dieron un correctivo también del canal (a Wanda), cuando venga Johnny Depp que se saque la foto y que la suba después”.

Cabe recordar que Wanda fue la conductora de la última edición de Bake Off Famosos en 2024, mientras que ahora el regreso del programa estará a cargo de Vero Lozano. Por su parte, Wanda continuará liderando el regreso de MasterChef, tras el éxito de la edición con celebridades.

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