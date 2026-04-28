Las primeras imágenes de Wanda Nara en su debut como actriz en la película "¿Querés ser mi hijo?"

Se trata de la versión argentina de la exitosa comedia mexicana protagonizada por el influencer Juanpa Zurita y Ludwika Paleta. El rodaje comenzó en Montevideo el último sábado y continuará entre Uruguay y Argentina, con estreno previsto para fines de este año en todas las salas.

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Qué dijo Vero Lozano sobre la interna con Wanda Nara en Telefe

En una entrevista con Intrusos (América TV), Vero Lozano se refirió a la polémica que se instaló meses atrás en Telefe respecto a la conducción de Bake Off y su vínculo con Wanda Nara.

Con firmeza, la conductora de Cortá por Lozano expresó: “Yo me siento una figura de Telefe, sin lugar a duda. Cada una ocupa su lugar, también lo es Wanda, lo es Susana, somos muchas las chicas de Telefe”.

Además, confirmó que será ella quien esté al frente del ciclo gastronómico: “Si se hace Bake Off lo hago yo pero no creo que se haga este año por presupuesto. Sería Popstars y después me parece a mí que van a volver a hacer otro MasterChef porque ya está el estudio hecho”.

Lozano también explicó las condiciones que exige el formato: “Bake Off es un formato que la BBC pide sí o sí que se haga en exteriores y tengo entendido que están hablando a ver si aprueban hacerlo adentro, en ese caso, sería otro presupuesto”, detalló.

En cuanto a Wanda, recordó que dentro del canal no cayó bien la foto que la empresaria compartió con Johnny Depp en noviembre pasado, en plena tensión con Mauro Icardi.

Sobre su relación personal, aclaró: “Con Wanda está todo bien, me la crucé el otro día que estaba con Maxi repasando letra de la serie vertical. Nunca tuve rollos, yo cuando tengo que poner los puntos me expreso y yo cierro ahí. No soy rencorosa pero sí memoriosa. Le dieron un correctivo también del canal (a Wanda), cuando venga Johnny Depp que se saque la foto y que la suba después”.

Cabe recordar que Wanda fue la conductora de la última edición de Bake Off Famosos en 2024, mientras que ahora el regreso del programa estará a cargo de Vero Lozano. Por su parte, Wanda continuará liderando el regreso de MasterChef, tras el éxito de la edición con celebridades.