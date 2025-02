Sabrina Cortez habló de los rumores de romance con Gastón Edul y reveló: "No estoy sola"

Pepe Ochoa en El Ejército de la mañana (Bondi Live) contó: "Si bien todo el mundo lo conocí a Gastón, a quien no le quito mérito...hay toda una pata de un mundo que no es del fútbol, que no saben quien es Di María, que se acercó a él porque todo lo que pasaba con Nati Jota en su momento se había vuelto muy viral y a partir de eso, Gastón cobra una relevancia popular a pesar que es un excelente profesional. De hecho, ahora desembarca en Olga con un programa deportivo pero arrancó desde el juego, un histeriqueo con Nati Jota que llega a la cama".

"Todo esto sucedió. Tuvieron su momento pero terminó sucediendo que no conectaban y a mi lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón quien le hizo un vacío. Que actualmente no la suelta porque entiendo que Edul es un piratón. Está con todas y a Nati tampoco la deja soltar, y la tiene ahí, picando", indicó sobre varios encuentros románticos que habrían tenido.

Incluso, "esto terminó impactando en el programa porque hubo una recriminada. Porque cuando se volvieron a juntar en Mar del Plata, Nati le recriminó al aire donde le dijo: 'Hay algo de todo lo que haces que a mi no me importa pero no me gusta que te chamuyes mujeres usándome'. Por otro lado, cuando se juntan en la segunda quincena porque él fue a la costa, me contaron que hubo mucha mala onda y no se saludaron".

Y esta relación empeoró luego de que la influencer se enterara que Gastón Edul estuvo con Sabrina Cortéz: "El fin de semana anterior al programa de OLGA en la Costa, se encontró con una mujer famosa. Y ella, de alguna manera, es la que desata el conflicto que hay entre ellos porque Nati está un poco celosa. Estuvo con ella varias veces y eso lo tengo confirmado. Estuvo garchand* con esta persona y con Nati Jota no se saludaron en el programa".

La palabra de Sabrina Cortez a PrimiciasYa

PrimiciasYa se comunicó con Sabrina Cortez y aseguró: "La realidad es que no estoy en un romance con Gastón. Nos conocemos porque compartimos el canal y estuvo como invitado en nuestro programa de streaming. Por ende tengo la mejor con él y cuando lo cruzo en algún lado lo saludo".

"En Mar del Plata salimos a un mismo boliche y es por eso que creo que nos vinculan. Pero también me crucé a Nati Jota y también la saludé", añadió. Por último, reconoció que no está sola y que está conociendo a alguien aunque aclaró: "No estoy con Gastón, pero no estoy sola. Por ahora no voy a decirlo porque no es del ambiente y es de perfil bajo".