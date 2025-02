Sabrina Rojas se cansó e hizo catarsis exponiendo como nunca a Luciano Castro: "Que te..."

Y agregó con una foto totalmente ocupada: "Así que acá, una vez más sacando los botones a las chombas del cole y reemplazando los de los pantalones donados por su mamá. Porque también nos pasamos los uniformes que ya no vamos usando. La vida misma".

Sabrina Rojas contra Luciano Castro - uniforme

No conforme con esto, Sabrina Rojas enumeró luego una por una las obligaciones que tiene al comenzar el colegio de sus hijos y lanzó una dura indirecta contra su ex por el tiempo que destinan a esas obligaciones el uno y el otro.

"Las mamás etiquetamos, conseguimos, buscamos presupuestos, imprimimos, cosemos, pedimos turnos para los aptos médicos, lo llevamos al turno, averiguamos por la compu que se necesitan, la buscamos, los anotamos en los deportes, contenemos, llevamos, traemos, organizamos y también trabajamos fuera de casa", precisó.

Y cerró su duro posteo en Instagram con un dardo para el galán: “Cuánto más fácil sería trabajar y que te traigan a los nenes dos o tres veces por semana con todo resuelto, ¿no? Pero más lindo sería que valoren lo que hacés".

Sabrina Rojas contra Luciano Castro

La sorpresiva declaración de Sabrina Rojas sobre Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliani

No es ninguna novedad que Sabrina Rojas no mantiene la mejor de las relaciones con Griselda Siciliani, actual pareja de su exmarido y padre de sus dos hijos.

Lo cierto es que cuando Luciano Castro oficializó su noviazgo con la ex de Adrián Suar, la conductora de Pasó en América, América Tv, no se sorprendió en lo absoluto y dejó entrever que Griselda habría sido la tercera en discordia en algún momento de su matrimonio, con picantísimas indirectas.

Así las cosas, cuando este viernes Sabrina estuvo invitada al piso de Ángel responde, Bondi Live, los usuarios no duraron en consultarle si había visto Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix.

"Cuando estuve en pareja con Luciano, conocí a muchos actores, y a partir de ahí me costó ver ficción argentina, porque al conocerlos y tratarlos, me costaba meterme en la historia. Incluso las novelas que él hacía, no las veía", argumentó inmediatamente la ex de Castro.

Al tiempo que respecto de Envidiosa, sorprendió a todos al halagar su trabajo. "Vi dos capítulos. No sé bien por qué la dejé. Ella y todo el elenco me parecen espectaculares. Ella me parece maravillosa como actriz", comentó.

En ese momento Carla Conte y Julieta Argenta, quienes le están haciendo el aguante a Ángel de Brito que está de vacaciones, intervinieron celebrando que supiese separar la cuestión personal de la obra de la actriz.

"Sí, en ese sentido, sí", aseguró entonces Sabrina dejando en claro que su enfrentamiento mediático con Griselda no le impide tener una visión objetiva de su trabajo como artista.