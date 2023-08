Sabrina Rojas se sinceró sobre su relación con el Tucu López y dio detalles de la reconciliación

"Estamos bien hace un tiempo largo. A veces, cuando suceden cosas, yo aprendí a tomar distancia, que cada uno se arregle su problema. No doy más la cara por nadie", reflexionó Sabrina y remarcó: "Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez hubiese salido yo a hablar y contar y justificar. Pero aprendí que no, a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle empezamos de nuevo".

A su vez analizó la exposición de ambos y como eso influyó en ciertas cuestiones de la pareja y aseguró: "Nosotros nos divertimos mucho con el Tucu y hacíamos una cosa muy genuina en las redes que a la gente le copaba. Pero lo dejamos un poco de lado. Está bueno bajar el perfil".

"Porque sino la gente que habla de vos se olvida de que de verdad sos una pareja, y que de verdad te duele lo que te pueden decir. A mí me gusta guardarme cositas, la paso mejor así", concluyó.

Este lunes Sabrina Rojas estuvo con Fernando Dente en el ciclo de América TV y respondió de todo. La actriz fue honesta y reveló cuál es su situación sentimental con el Tucu López en Noche al Dente.

"¿Te reconciliarías con el Tucu López?", le preguntó el conductor haciendo comillas con los dedos, dando a entender que ellos ya están juntos. "A veces parece que me hago la misteriosa pero te soy sincera no puedo decir que me reconcilié, porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa, muy probando", admitió Rojas.

"Si yo digo me reconcilié y en dos semanas me separo no puedo estar diciendo me separé. Es mejor guardarse y ver qué pasa", explicó la mendocina sobre su vínculo con el locutor de radio.

Ahí, Dente intervino y opinó sobre las relaciones y las figuras de la televisión. "Yo te voy a decir algo que siempre como televidente pensé: viste que la gente de la tele siempre tiene que ser o novio o no novio, y en la vida hay unos grises. ¿Querés que te cuente los grises que hay?,

"Pero todos tienen grises", acotó Sabrina. "Perdón, lo voy a decir parece que nadie gar...", sostuvo el conductor y actor de comedia musical.