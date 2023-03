Santiago del Moro le puso los puntos a Camila por sus críticas a Martina en Gran Hermano 2022: "Más respeto"

“¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Bueno, queda muy poco tiempo adentro de la casa. A meterle fuerza que sus familiares los están esperando afuera. Espero que le metan mucha garra a la final. Se habló y se criticó mucho mi personalidad, pero a la gente que quedó adentro habría que analizarla un poquito”, fueron las palabras en el video que les grabó Martina Stewart Usher.

saludo MArtina -GH 2022.jpg

“¡Cualquiera! ¡Uy, pensé que iba a venir un artista, Santi!” gritó Lattanzio, momento en que del Moro le pidió que repita lo dicho. “¡Que pensé que iba a venir, no sé, Lali!” volvió a decir Camila.

“Escuchame una cosa, pará, pará, pará. Más respeto con este programa que esta gente entró antes que vos, Camila. Es Martina, segunda eliminada”, le puso los puntos el conductor de Gran Hermano con tono imperativo. “Es que pensé que… Porque yo estoy esperando mucho a un artista que nos cante, y nada, pensé que iba a venir…”, se justificó entonces Camila.

“Muchos artistas han llamado a través de sus mánager, no quiero dar nombres, pero Gran Hermano considera que todavía no es momento para que ingrese un artista. No sabemos si lo va a considerar en esta edición u otra. Puede entrar alguien o no, todavía faltan unos días así que las sorpresas siguen”, concluyó entonces del Moro, antes de presentar el siguiente saludo.

Embed

Gran Hermano 2022: el mensaje de Coti que enfureció a Romina y Julieta

Luego de la nominación del último miércoles en Gran Hermano 2022, la casa está más caliente que nunca. Este jueves fue un día muy especial, y ni bien comenzó El Debate de Telefe, Santiago del Moro anunció que los ex participantes ingresarían a la casa más famosa del país.

"Tengo visitas para esta noche, vayan a la puerta por favor", comenzó el conductor y la euforia de los participantes no tardó en llegar. Sin embargo, Camila, Marcos, Julieta, Nacho y Romina recibieron visitas a través de la pantalla, y no de manera presencial.

Gran Hermano 2022 el mensaje de Coti que enfureció a Romina y a Julieta.jpg

Lo cierto es que en los mensajes, que comenzaron por Martina, Ariel, Coti, Daniela y muchos hermanitos más, hubo una bajada de línea específica para cada participante. Y uno de los mensajes que peor recibieron, sobre todo Romina y Julieta, fue el de la correntina que desde que salió la casa la rompe en las redes,.

"A Romi y a la princesa, quiero decirles que por lo visto les dolió mucho enterarse que esto era un juego, que no me pueden soltar adentro de la casa y que estoy muy bien, que no se preocupen por mí", dijo, irónica.

"Yo a mis compañeros ante todo los tomé como personas, no como jugadores. No me gustan las mentiras y digo las cosas como son", le respondió sin filtros la ex diputada y Disney agregó: "Que sea un juego no significa ser traidora".