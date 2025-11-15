Santiago del Moro reveló detalles y adelantó cómo será Gran Hermano Generación Dorada: "No hay..."

Asimismo, el conductor estrella de Telefe aclaró también que la siguiente temporada de Gran Hermano "¡No es una edición de ‘famosos’ ni VIP! Es ‘Generación Dorada’ (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)", al tiempo que concluyó informando que "el casting sigue abierto", y que todavía "no hay día de febrero para el debut confirmado".

IG Santiago de Moro sobre Gran Hermano Generación Dorada

Cuál fue el anuncio que hizo Santiago del Moro sobre su continuidad en Telefe

La renovación del contrato de Santiago del Moro con Telefe, firmada a mediados de octubre, no pasó desapercibida entre sus seguidores. Apenas se confirmó, el conductor recurrió a sus redes para celebrar el acuerdo. En sus historias de Instagram expresó su alegría con un mensaje directo a su audiencia: “Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”. Con esa frase dejó en evidencia el entusiasmo por esta nueva etapa y la importancia que tiene para él seguir ligado al canal líder del país. El acuerdo prolonga su presencia en una pantalla que domina el rating y consolida su relación con una de las señales más influyentes del entretenimiento local.

Desde que desembarcó en Telefe en 2016, Del Moro se transformó en un protagonista indiscutido de la programación. Su conducción en Gran Hermano marcó un antes y un después en su trayectoria, no solo por el impacto del formato, sino también por la cercanía que logró construir con los participantes y la audiencia. Su estilo directo, su capacidad para manejar situaciones emotivas y los momentos de tensión del reality lo posicionaron como una figura clave. A la televisión le suma su rol diario en El Club del Moro por La 100, donde cada mañana sostiene un vínculo sólido con los oyentes. Ese trabajo constante fue reconocido este año con un Martín Fierro al mejor conductor, distinción que reafirma su peso dentro de la industria.

IG Santiago de Moro renovación contrato con Telefe

Antes de instalarse en Telefe, el animador ya contaba con un recorrido que lo mostraba como un profesional versátil. Su primera aparición en la pantalla fue en 2003 con Club Sónico, un ciclo juvenil que le abrió las puertas del medio. Más adelante llegó Infama, el programa de espectáculos de América TV que lo consolidó definitivamente. La firma de este nuevo vínculo se dio en medio de rumores sobre una posible venta del canal, un escenario que podría haber generado dudas, aunque Del Moro dejó en claro que su compromiso con la señal se mantiene firme.

Con este contrato por cinco años, el conductor continuará liderando los proyectos que lo llevaron a convertirse en una de las personalidades más destacadas de la televisión argentina. Su presencia sólida, su carisma y su manejo del vivo lo mantienen vigente ante una audiencia que lo acompaña desde hace tiempo. La decisión del canal deja claro que su figura sigue siendo esencial dentro de la grilla y anticipa un nuevo ciclo en el que su nombre seguirá asociado a los formatos de mayor éxito.