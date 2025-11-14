El detalle que causó preocupación sobre la celda en la que está Morena Rial: "Lo peor"

Morena Rial (26) cumple un mes y medio detenida en el penal de Magdalena, donde permanece alojada en el sector conocido como “buzones”, un área aislada del resto de las internas.
Martín Leiro reveló las condiciones donde permanece detenida Morena Rial en el penal de Magdalena y lanzó un fuerte y contundente aviso al Servicio Penitenciario que llamó la atención en redes.
Morena Rial (26) cumple un mes y medio detenida en el penal de Magdalena, donde permanece alojada en el sector conocido como “buzones”, un área aislada del resto de las internas.
Este jueves, su abogado, Martín Leiro, dialogó con Mariana Fabbiani en DDM (América TV) donde expuso las condiciones en las que vive la mediática y apuntó directamente contra las autoridades del penal por la prohibición del uso de un celular que le envió su padre, Jorge Rial.
Según detalló Leiro, la celda de Morena es pequeña, con una ventana mínima que apenas deja entrar luz, un baño sin privacidad y una cama de hormigón con colchón ignífugo y frazadas. Pero lo que más ruido generó fue su denuncia acerca de un presunto trato desigual, ya que el Servicio Penitenciario Bonaerense le habría prohibido el uso del teléfono que su padre le envió a través de su abogado. Frente a esto, el letrado fue tajante: “O le dan el teléfono a Morena o se lo sacan a las 259 detenidas que sí tienen celular”.
En esa línea, Leiro también habló del estado de salud de su defendida y aseguró que Morena Rial atraviesa “un cuadro de depresión significativo”, con altos niveles de angustia y frustración por su situación judicial. Por este motivo, solicitó nuevas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas y volvió a insistir en la posibilidad de que se le otorgue el arresto domiciliario.
En paralelo, comenzó a circular una carta escrita por la propia Morena desde la cárcel, donde pide “resolver esta situación lo antes posible” y se refiere a su hijo, Amadeo: “No quiero que venga a verme. Este no es el ámbito que quiero para él”, expresó.
Las declaraciones del abogado, junto con el ultimátum por el uso del celular, reavivaron el debate sobre las condiciones de detención y el trato dentro del penal, mientras el entorno de Morena Rial asegura que la joven atraviesa su momento más crítico desde que quedó detenida.
Por estas horas, la Justicia analiza si Morena Rial está en condiciones de conservar la tenencia de su hijo Amadeo. La evaluación surge a partir de un informe solicitado al Servicio Penitenciario Bonaerense, cuyo objetivo es determinar si la mediática puede ejercer la maternidad mientras permanece detenida. Ese estudio abrió la posibilidad de que pierda la custodia del niño, de apenas un año.
El escenario se torna aún más complejo si se tiene en cuenta que Morena ya perdió la tenencia de su hijo mayor, Francesco (5), quien vive en Córdoba con su padre biológico, Facundo Ambrosioni.
El debate sobre la tenencia de su hijo más pequeño volvió a instalarse cuando Morena pidió volver a ver a Amadeo en medio de la prisión domiciliaria.
La Justicia deberá analizar las capacidades maternales de Morena, su estado de salud y su estabilidad emocional, además de determinar si está en condiciones de cubrir las necesidades materiales y afectivas de Amadeo. También evaluarán si existe algún riesgo potencial para el niño, considerando su corta edad y el contexto en el que podría quedar expuesto.
A esto se suma una revisión del entorno general de la madre: el tiempo que podría dedicar a la crianza, sus recursos personales y redes de apoyo, y la eventual presencia de problemas de consumo o violencia.
Con todos estos elementos, los especialistas deberán definir si Morena está en condiciones de ofrecer una crianza responsable, estable y segura para su hijo en el futuro.