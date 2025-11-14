El detalle que causó preocupación sobre la celda en la que está Morena Rial: "Lo peor"

En paralelo, comenzó a circular una carta escrita por la propia Morena desde la cárcel, donde pide “resolver esta situación lo antes posible” y se refiere a su hijo, Amadeo: “No quiero que venga a verme. Este no es el ámbito que quiero para él”, expresó.

Las declaraciones del abogado, junto con el ultimátum por el uso del celular, reavivaron el debate sobre las condiciones de detención y el trato dentro del penal, mientras el entorno de Morena Rial asegura que la joven atraviesa su momento más crítico desde que quedó detenida.

Embed - LA JUSTICIA PIDIÓ UN NUEVO INFORME SOBRE LA CAPACIDAD DE MATERNAR DE MORENA RIAL

¿Morena Rial perdería la tenencia de su hijo Amadeo?

Por estas horas, la Justicia analiza si Morena Rial está en condiciones de conservar la tenencia de su hijo Amadeo. La evaluación surge a partir de un informe solicitado al Servicio Penitenciario Bonaerense, cuyo objetivo es determinar si la mediática puede ejercer la maternidad mientras permanece detenida. Ese estudio abrió la posibilidad de que pierda la custodia del niño, de apenas un año.

El escenario se torna aún más complejo si se tiene en cuenta que Morena ya perdió la tenencia de su hijo mayor, Francesco (5), quien vive en Córdoba con su padre biológico, Facundo Ambrosioni.

El debate sobre la tenencia de su hijo más pequeño volvió a instalarse cuando Morena pidió volver a ver a Amadeo en medio de la prisión domiciliaria.

Morena Rial

En qué se basa el informe que solicita la Justicia

La Justicia deberá analizar las capacidades maternales de Morena, su estado de salud y su estabilidad emocional, además de determinar si está en condiciones de cubrir las necesidades materiales y afectivas de Amadeo. También evaluarán si existe algún riesgo potencial para el niño, considerando su corta edad y el contexto en el que podría quedar expuesto.

A esto se suma una revisión del entorno general de la madre: el tiempo que podría dedicar a la crianza, sus recursos personales y redes de apoyo, y la eventual presencia de problemas de consumo o violencia.

Con todos estos elementos, los especialistas deberán definir si Morena está en condiciones de ofrecer una crianza responsable, estable y segura para su hijo en el futuro.