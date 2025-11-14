Sebastián Yatra llegó al país justo durante los shows de Tini Stoessel: el verdadero motivo de su visita

Embed

Claro que mientras que muchos se preguntaron si Nara se animará a preguntarle al cantante por su pasado amoroso con Stoessel, Varela detalló que la participación de Yatra en MasterChef Celebrity será en calidad de estrella invitada, tal como ocurre en las diferentes versiones del formato en todo el mundo.

Allí el famoso cantante interactuará con los participantes y con el jurado, descartando de plano que vaya a ponerse el delantal para cocinar. “Obviamente él no va a cocinar, sino que va a estar acompañando ahí a los jurados, hablando un poco con los participantes”, confió la intrusa.

En tanto, Varela agregó que además de la grabación en el programa a cargo de Wanda Nara grabó este jueves 13 de noviembre, Sebastián Yatra también grabó una entrevista para La Peña de Morfi en el mismo canal, que se verá horas antes que en el reality porque saldrá al aire el domingo 30 de noviembre.

Cuáles fueron los motivos por los que la relación de Sebastián Yatra y Tini Stoessel no funcionó

A comienzos de este 2025, Sebastián Yatra volvió a poner en agenda su recordada relación con Tini Stoessel y, por primera vez, se animó a detallar qué fue lo que realmente detonó el final del romance.

La historia entre ellos había comenzado varios años atrás. Se conocieron en 2016 por trabajo y, tras un largo período de amistad y cercanía, recién en 2019 confirmaron públicamente que estaban en pareja. El vínculo avanzó rápido, pero en 2020, después de un año juntos, anunciaron la separación que sacudió al mundo del espectáculo.

Ahora, a varios años de aquel capítulo cerrado, Yatra decidió hablar sin rodeos en una entrevista con la revista GQ México. Allí repasó cómo vivió esa relación tan mediática y qué factores influyeron en que no continuara.

“Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, confesó, haciendo referencia a la exposición y a la presión que sentía entonces.

El cantante también aprovechó para despejar, de una vez por todas, los rumores que circularon durante años sobre una supuesta tercera en discordia: Danna Paola. En su momento, esa versión tomó fuerza en redes y medios, pero él nunca había hablado en profundidad del tema.

“Nunca he abordado ese tema porque fue difícil... Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente”, aseguró, dejando claro que no hubo ningún cruce sentimental entre ellos.

Con estas declaraciones, Yatra no solo revivió uno de los romances más comentados del pop latino, sino que también abrió una ventana más honesta hacia cómo atravesó ese momento personal y profesional que marcó una etapa clave en su vida.