Juana Repetto mostró su preocupación tras el resultado del último control de su embarazo: "Muy sensible"

“Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada de qué preocuparse por ahora”, explicó son total sinceridad la madre de Toribio y Belisario.

Y luego comentó que deberá bajar el ritmo de actividades en la última etapa de gestación: “Lo que sí ya es un hecho que voy a tener que estar mucho más tranqui".

"Me auto abrazo y agradezco por ser tan precavida y voy a seguir contándole cosas sentaditas. Cuando tenga novedades más concretas y pueda, les compartiré más”, finalizó Juana su mensaje contando a sus seguidores lo sucedido y remarcando la importancia de hacerse los chequeos médicos.

Luego, en un posteo en redes, Juana Repetto expresó: "Y ha llegado el momento de dedicarse a empollar. Primer objetivo, semana 28. A por ello. Tenes al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía adentro de la panza".

"Mañana que seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer si o si y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos. Gracias por las lindas vibras de todos y por sus experiencias, me ayuda un montón leerlas y me hace súper bien. No dejen de compartirme", cerró reflexiva.

juana repetto posteo tras el control del cuello del utero

La angustia de Juana Repetto por la complicación en su embarazo

Juana Repetto relató en un video cómo fueron las últimas ecografías que se realizó para controlar el estado de su bebé en el quinto mes de gestación y se sinceró con respecto a los resultados.

“Todo lo nuevo da cagazo. Son cosas que hay que esperar, nada está dicho. El tema es que el cuello del útero no se siga cortando, que eso es bueno, es estar tranqui y esperar”, explicó.

“Y después está el tema de la posición de la placenta, que todavía tiene tiempo de moverse y si no se moviera, bueno, ahí habría que preocuparse, o mejor dicho ocuparse pero recién en el tercer trimestre”, continuó Juana Repetto.

“La verdad que ayer salí bastante angustiada porque uno quiere que le digan que está todo bien, que te digan que está todo bárbaro, que el bebé está de cabeza, que está todo en su lugar y que todo el embarazo sigue su curso normal, pero en este caso no sucede”, reconoció la actriz sobre el temor que le causó enterarse de esa complicación.

Y cerró llevando tranquilidad sobre la situación: “No hay nada que hoy sea un riesgo grave ni de que preocuparse, pero sí hay que ocuparse y seguir el embarazo más de cerca”.