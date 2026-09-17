Escándalo en A la Barbarossa: Eliana Guercio renunció y quedó expuesta una fuerte interna

No obstante, Ángel de Brito fue contundente al aclarar que ese episodio no habría sido el único desencadenante de la salida. “Fueron varias cosas, no solamente eso. Esto no le gustó a la gente de Telefe. Pero más allá de eso, no tiene nada que ver, porque Eliana decidió irse sola del programa”, sostuvo.

La revelación más fuerte llegó cuando el conductor contó que la panelista ya había intentado abandonar el ciclo meses atrás. Según el mensaje que Guercio envió al grupo de compañeros y que Ángel leyó en vivo, su decisión venía siendo evaluada desde hacía tiempo.

“Hace tres meses me quise ir, me dijeron que no me vaya. Hoy comuniqué que no volvía más. Gracias a todos, me voy agradecida por la oportunidad”, expresó la panelista.

Además, de Brito explicó que la participación de Eliana Guercio iba más allá de su presencia vinculada a Gran Hermano, ya que también intervenía en otros temas del programa. “Si bien estaba por GH, también participaba de los otros temas. Pero hoy se despidió del grupo, les mandó mensajes y tengo los mensajes, por supuesto”, detalló.

Pero eso no fue todo. Durante su relato, Ángel de Brito también mencionó otros cruces que Guercio habría tenido dentro del programa, entre ellos los protagonizados con Diego Brancatelli. Según explicó, la situación se habría generado porque, mientras Eliana hablaba, su compañero le hablaba por lo bajo, algo que habría terminado provocando el enojo de la panelista.

“Parece que cuando hablaba le hablaba por abajo y Eliana se iba calentando y después quedaba como una loca, peleando sola porque el otro le hablaba por abajo”, relató Ángel.

Finalmente, el conductor de LAM aseguró que no se trató de un episodio aislado y lanzó una fuerte definición sobre la relación de la panelista con el resto del equipo: “Tuvo varios encontronazos. Nunca cayó bien en el grupo que sí se lleva bien”.

Cómo fue la pelea durante el aire de A la Barbarossa entre Eliana Guercio y Andrea del Boca

Una fuerte tensión se vivió esta semana en A la Barbarossa, el magazine de las mañanas de Telefe, donde Eliana Guercio se desempeñaba como panelista. Esta vez, la protagonista de un inesperado cruce fue Andrea del Boca, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, con quien mantuvo una discusión en vivo.

El enfrentamiento comenzó cuando Guercio cuestionó a la actriz por una opinión que había expresado anteriormente sobre el conflicto que la panelista había protagonizado con Juanicar durante el reality.

"Vos dijiste algo muy feo de mí. Cuando uno de tus chicos de grupo criticó mi trabajo, el cual hago muy profesionalmente, porque de hecho tengo todos los videos destacados de los 24 horas que miro, cuando tu compañero le faltó el respeto a mi trabajo, yo le dije que era un mocoso maleducado", planteó Eliana.

Luego, fue directamente contra Andrea: "Y vos dijiste que yo había estado horrible con él". Del Boca respondió: "Y sí, pero eso no es insultar".

La respuesta hizo crecer la tensión. "Vos no podés hacer un juicio sobre mi devolución a él cuando él me está faltando el respeto a mi trabajo. ¿Quién sos vos para hacer un juicio sobre cómo yo le contesto?", disparó Guercio.

En ese momento, Andrea aclaró que ya no era jugadora del reality. "Perdón, yo ya no estoy como jugadora", señaló. "No, como persona", retrucó Eliana.

Georgina Barbarossa intervino para remarcar que Del Boca estaba como invitada. Sin embargo, la actriz mantuvo su postura y aclaró que su crítica apuntaba exclusivamente a la manera en que Guercio había respondido: "No me parece que sea un adjetivo calificativo ni a tu persona, ni a tu trabajo. Decir que me pareció horrible cómo le contestaste".