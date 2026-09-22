El insólito blooper de Julieta Poggio en Popstars que dejó totalmente descolocada a Sofía Gonet

Lejos de esquivar la situación, la ex Gran Hermano se sumó al comentario con total naturalidad y reconoció que a ella también le había pasado algo similar. "Creo que no. Bueno, a mí me pasó también. Diosa Marcela Morelo igual", dijo Poggio.

Cómo fue el duro accidente que sufrió Julieta Poggio en las grabaciones de MasterChef Celebrity

Las grabaciones de MasterChef Celebrity ya están en marcha y el esperado reality culinario que pronto desembarcará en la pantalla de Telefe comenzó a generar sus primeras historias. Julieta Poggio se convirtió en una de las figuras más comentadas incluso antes del estreno oficial.

Tras el revuelo por su pedido de tener un camarín exclusivo, la influencer volvió a ser noticia, esta vez por un accidente en plena grabación: sufrió una quemadura en una mano y debió vendarla por completo.

"Me quemé un poquito. Yo sabía que me iba a pasar igual. Yo sabía que el día que tocara la cocina. ¿Querés que te muestre la ampolla?", contó entre risas durante una charla con Marixa Balli en Corta por Lozano (Telefe).

Al mostrar la lesión, Balli reaccionó enseguida y la presentó como “la primera lesionada”. Poggio detalló cómo se produjo la quemadura y qué sintió al ver su mano: “Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla. Sí, fue con aceite caliente para freír. De todo se aprende. Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina”. La conversación derivó en los cuidados que deben tener los participantes al cocinar, y Balli recordó una frase habitual entre los chefs: “Vos sabés que dicen los grandes chefs que es mejor una cortadita con un cuchillo que una quemadura”. La respuesta de Julieta fue inmediata: “Y sí, obvio, prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más. Me dio mucha impresión. Esto me complica para cocinar también”.

A pesar del susto, Poggio se mostró entusiasmada con el desafío: “Igual estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente... Como que es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido, se te pasa volando. Pasa muy rápido, pero nada, estoy feliz. El grupo es muy lindo, la verdad”, aseguró, destacando la buena energía del equipo y la experiencia de vivir el programa desde adentro.

Durante la charla, también habló de uno de los objetivos que se propuso con su participación: mejorar sus habilidades frente a las hornallas. Balli le preguntó por ese propósito y mencionó su intención de “conquistarla”. Poggio respondió divertida: “Ojalá que sí, ojalá que sí. Mirá, mi novio me dice que es lo, lo último que me falta, cocinar bien”.

La modelo descubrió además que algunas recetas que siempre creyó complicadas resultaron ser mucho más simples. “No, ¿sabés lo que me doy cuenta? Que hay cosas que son, eh, como muy fáciles, que uno ve como muy difícil, por ejemplo, la mayonesa. Uno comprando años y años mayonesa en el súper y lo hace en dos segundos con aceite y huevo, por ejemplo. Hay cosas que digo: ‘Wow, ¿era tan simple como esto?’. O sea, me sorprendió para bien algunas cosas”, explicó.

Ese aprendizaje también empezó a cambiar su vínculo con la comida y con las propuestas gastronómicas fuera del reality. Balli destacó ese punto y Poggio admitió que ahora se anima a probar sabores nuevos: “También, obvio. Estoy yendo también mucho a lugares, a probar cosas nuevas. Picante no me, no me gustaba mucho y ahora pruebo más”.