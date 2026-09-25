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El acosador de La Reini Gonet recibió una terrible noticia tras declarar ante la Justicia

Hernán Di Carlo fue identificado en Junín y trasladado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, donde tomaron una determinación sobre su estado mental. Horas después, habló con Pablo Layus, periodista de PrimiciasYa.

25 sept 2026, 19:48
El acosador de La Reini Gonet recibió una terrible noticia tras declarar ante la Justicia

El acosador de La Reini Gonet recibió una terrible noticia tras declarar ante la Justicia

El acosador de La Reini Gonet recibió una terrible noticia tras declarar ante la Justicia

El acosador de La Reini Gonet recibió una terrible noticia tras declarar ante la Justicia

Hernán Bloguero, el hombre señalado por Sofía “La Reini” Gonet por presunto acoso y denunciado por Homero Pettinato por amenazas simples, finalmente se presentó ante la Justicia y dio su versión de los hechos.

El hombre, identificado judicialmente como Claudio Hernán Di Carlo, fue trasladado este viernes a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, donde compareció ante el fiscal Federico Taramelli en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia de Pettinato.

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La presentación ante la Justicia se produjo luego del episodio ocurrido en la puerta de OLGA, donde Pettinato denunció que Bloquero se presentó mientras él estaba al aire y realizó un gesto hacia su cuello que interpretó como una amenaza de muerte. El conductor había radicado la denuncia el 21 de septiembre.

El acusado no prestó declaración indagatoria ante el fiscal. Tras evaluar su situación, Taramelli determinó que el hombre “no comprende la criminalidad de sus actos”, por lo que no quedó sujeto al proceso en las mismas condiciones que una persona considerada imputable.

A partir de esa evaluación, el fiscal dispuso que Di Carlo sea internado en un establecimiento neuropsiquiátrico. La medida quedó vinculada a una intervención del Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 4 de Junín, que deberá intervenir en relación con su internación y las condiciones de permanencia.

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Tras salir de la Fiscalía, donde se presentó para prestar declaración en el marco de la denuncia en su contra, Hernán Bloquero se comunicó con Pablo Layus, periodista de PrimiciasYa (América TV), y decidió contar cómo vivió su paso por la Justicia.

En diálogo con el periodista, Bloquero aseguró encontrarse tranquilo después de haber respondido las preguntas de los investigadores y de haber mantenido una entrevista con una psicóloga durante su presentación.

"Estoy tranquilo. Recontra tranquilo. Me hicieron preguntas, tenía que sacarme el peso de encima. Me hicieron hablar con la psicóloga y todo tranquilo", expresó el hombre al referirse a lo ocurrido en la Fiscalía.

Luego, consultado por los próximos pasos de la causa y por cómo continuará la situación judicial, sostuvo: "Habrá que ver cómo sigue. Por lo menos, vine y cumplí".

De esta manera, Bloquero habló públicamente después de presentarse ante la Justicia y dejó en claro que, por el momento, espera cómo continúa el proceso a partir de su declaración.

Por último, le dedicó un mensaje a Sofía Gonet: "A La Reini quiero decirle que mi corazón siempre estará con ella".

     

 

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