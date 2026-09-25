El acosador de La Reini Gonet recibió una terrible noticia tras declarar ante la Justicia

A partir de esa evaluación, el fiscal dispuso que Di Carlo sea internado en un establecimiento neuropsiquiátrico. La medida quedó vinculada a una intervención del Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 4 de Junín, que deberá intervenir en relación con su internación y las condiciones de permanencia.

Qué dijo el acosador de La Reini Gonet y Homero Pettinato

Tras salir de la Fiscalía, donde se presentó para prestar declaración en el marco de la denuncia en su contra, Hernán Bloquero se comunicó con Pablo Layus, periodista de PrimiciasYa (América TV), y decidió contar cómo vivió su paso por la Justicia.

En diálogo con el periodista, Bloquero aseguró encontrarse tranquilo después de haber respondido las preguntas de los investigadores y de haber mantenido una entrevista con una psicóloga durante su presentación.

"Estoy tranquilo. Recontra tranquilo. Me hicieron preguntas, tenía que sacarme el peso de encima. Me hicieron hablar con la psicóloga y todo tranquilo", expresó el hombre al referirse a lo ocurrido en la Fiscalía.

Luego, consultado por los próximos pasos de la causa y por cómo continuará la situación judicial, sostuvo: "Habrá que ver cómo sigue. Por lo menos, vine y cumplí".

De esta manera, Bloquero habló públicamente después de presentarse ante la Justicia y dejó en claro que, por el momento, espera cómo continúa el proceso a partir de su declaración.

Por último, le dedicó un mensaje a Sofía Gonet: "A La Reini quiero decirle que mi corazón siempre estará con ella".