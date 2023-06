Se conoció el inesperado gesto de Mariana Antoniale a Jorge Rial tras el infarto en Colombia

Morena Rial en A la tarde - captura.jpg

Al mismo tiempo confió que Loly y ella siguen siendo tan amigas como por aquellos años, e ironizó sobre lo motivos que llevaron a Mariana a interesarse por la salud de Rial: "No sé si por mí o por él... Por mí, supongo yo".

En tanto, More Rial fue precisa al hablar del final de la historia de amor entre su padre y la modelo. "Para mí, ellos se siguen queriendo. (…) Yo creo que si él no sintiera algo por Loly no odiaría tanto Córdoba. Debe ser un dolor grande que él tiene por haberse separado de Mariana. De ella no sé por qué".

Morena Rial sobre la venganza de su padre contra Mariana Antoniale

Claro que eso no fue todo, dado que More Rial también se refirió a la actitud del periodista tras el final de la relación con Loly: "Le cerró la puerta de todos lados y se tuvo que ir".

Asimismo, advirtió que Jorge Rial se mueve de la misma manera con ella: "Como a mí. Que tampoco me deja estar en el medio. Mi papá hace muchos llamados para que no esté en programas", aseveró.

"Cuando vos te separás de una persona la tenés que dejar libre o dejar ir. No tenés por qué prohibirle trabajos, ingresos, sus cosas. Son dos cosas distintas. Te separaste, chau. Cada uno por su lado", concluyó Morena visiblemente enojada con su padre, Jorge Rial, tanto por el daño que le habría ocasionado a Mariana Antoniale como a ella tras asegurar que le echó de la casa cuando estaba casado con Romina Pereiro.