Se conoció la exorbitante cifra que Graciela Alfano habría pagado por una brujería contra Susana Giménez

Luego de contar todo esto, la Diva de los teléfonos intercambió un par de mensajes con Ángel de Brito, que salía al aire de LAM (América TV), y le confesó que finalmente no se llevó a cabo la operación. "Ellos me dijeron que no me iban a hacer nada porque me admiraban", sostuvo.

Qué dijo Beto Casella sobre el conflicto entre Susana Giménez y Graciela Alfano

El histórico conflicto entre Susana Giménez y Graciela Alfano sumó un nuevo capítulo, esta vez con la intervención de Beto Casella, quien no dudó en criticar a la diva de los teléfonos y posicionarse del lado de Alfano.

La disputa volvió a encenderse a raíz del recordado tapado de piel que María Julia Alsogaray lució en la tapa de la revista Noticias en los años 90, y cuya propiedad sigue siendo motivo de controversia. En medio del revuelo mediático, una pregunta quedó flotando sin respuesta: ¿De quién es realmente el tapado?

beto casella.jpg

En diálogo con el programa A La Tarde (América TV), el conductor no se guardó nada y lanzó duras críticas hacia Susana: "Hay una guerra de egos entre personas con trayectoria. El quilombo lo arma Susana. Ese monólogo que le dedicó a Alfano, llamándola piojosa, muerta de hambre... Es una Susana irreconocible, para mal. Está mala, enojada todo el tiempo".

Asimismo, habló de la 'soledad' de Susana y de la falta de afecto que habría recibido por parte de amigos. "Está en un momento de la vida en el que debería estar disfrutando en Punta del Este, en su chacra, invitando amigos. Por ahí le quedan pocos. Si con el Negro no anda bien, con sus hijas tampoco, con el resto de las figuras contemporáneas no se lleva, con Moria nunca se quiso, con Alfano tampoco… Ni el peluquero le queda. Con Mirtha, nunca se sabe", sentenció.

Lejos de ponerle fin a su relato, sugirió que, aparentemente, la Diva de los teléfonos nunca tuvo verdaderos amigos a lo largo de su carrera profesional ni en su vida personal: "A cierta edad, uno tiene el entorno que se merece o supo construir. Algo le pasa, si no, no saldría con tantos insultos y exabruptos. Capaz tiene que ver con esta Alfano espléndida".