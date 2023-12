Se conoció la primera imagen del Pocho Lavezzi tras el incidente en Punta del Este

Embed

“Lo está cuidando su hermano, que es la persona que dice que más lo contiene. Es un tipo que tiene mucha fuerza y mucho carácter pero bueno, se enojo ,y hace un rato subió una historia a Instagram”, siguió la angelita.

Lo cierto es que en la historia que posteó el hermano del futbolista, se lo ve al Pocho durmiendo abrazado a una almohada en el sillón. "Dejen de inventar estupideces. Respeto por él y la familia. Internado, las pelotas!! Hablen del país que ahora está mal de verdad!”, escribió junto a la primer imagen que se conoció hasta el momento.

Primera imagen del Pocho Lavezzi

Tras el incidente de su papá, el hijo del Pocho Lavezzi alarmó a todos con un pedido desesperado

El Pocho Lavezzi tuvo que ser internado en una clínica en Punta del Este luego de haber sido herido en un confuso episodio. En las últimas horas, el ídolo fue trasladado en un avión sanitario a Buenos Aires.

Anoche, en LAM, Yanina Latorre habló de la salud del ex futbolista. "No la está pasando bien. No está pasando un buen momento de su vida. Empezó a tener malas juntas, a salir mucho de noche", afirmó la panelista.

Ante los trascendidos sobre la salud del Pocho Lavezzi, Tomás, el hijo del ex jugador, rompió el silencio en sus redes sociales. “Para todos aquellos que se preocuparon por mi papá, se encuentra bien”, aclaró.

El joven fue tajante al referirse a las especulaciones en torno al ídolo y el confuso episodio que desencadenó todo. "Dejen de inventar versiones porque detrás de esto hay una familia”, sentenció.