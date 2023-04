Se estrena Humo bajo el agua, la nueva película con escenas muy fuertes entre Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz

El filme dirigido por Julio Midú y Fabio Junco, que finalizó su proceso de filmación hace dos años, lo cual generó muchas expectativas en los actores. "Me llegó un momento de mi vida especial, cuando estaba filmando “Yo, traidor” con esta productora, y me gustó desde el principio la idea. Después de que leí el guion y ya sabía lo bien que trabajaban ellos, me di cuenta que iba a estar buena", comenzó Martinez.