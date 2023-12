Se filtró parte del casting de Gran Hermano, a días del regreso del reality

Embed

"Soy una piba de barrio, de zona sur, me encanta la música, cantar y bailar. Tengo un humor bastante particular. Me encantaría entrar a la casa a mostrar que una piba de barrio, normal, que laburó en una panadería, que hace pestañas, puede estar en la casa", contó Ailén.

"Hola, tengo 38 años, soy personal policial, aunque ustedes no lo crean. Estoy en el ministerio, pero estoy en la parte civil, hago soporte y sistemas. Si me dan la oportunidad de entrar, se van a caga... de risa. Vamos a hacer cosas épicas", manifestó Edgardo.

El verdadero motivo que llevó a Juariu a bajarse del streaming de Gran Hermano: "Estoy con..."

A poco del estreno de la nueva temporada de Gran Hermano, se supo que Juariu no estará en la conducción del streaming del reality, como ocurrió al año pasado y, en su lugar, estará Lucila La Tora Villar.

En diálogo con PrimiciasYa, la influencer contó que fue una decisión que tomó para poder priorizar otra propuesta profesional, que le llegó hace poco y pronto dará a conocer. "Me bajé porque estoy con otro proyecto, que todavía no puedo contar", afirmó.

De todos modos, Juariu destacó que haber pasado por el streaming de Gran Hermano fue algo enriquecedor. "Estoy súper agradecida de la experiencia de Gran Hermano", sostuvo y mencionó que ano descarta integrarse a los debates: "Ojalá pueda sumarme al debate, claro. Amo Gran Hermano".

Por último, la tucumana recordó que seguirá de cerca lo que pase en la casa para los resúmenes de Cortá por Lozano, donde se luce todas las tardes. "Lo voy a mirar como fiel seguidora. Y vamos a hablar todos los días de Gran Hermano en Cortá por Lozano", concluyó.