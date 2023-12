Escándalo: Telefe desvinculó a Juariu del streaming de Gran Hermano, a días del debut

Sin embargo, Juariu no seguirá en ese rol y su lugar lo ocupará una ex Gran Hermano, Lucila La Tora Villar, que viene de desempeñarse como conductora de Fuera de joda, el streaming de los ex hermanitos.

Nacho Castañares saldrá al aire a las 21 por el canal de YouTube con "Espiando la casa", La Tora continuará a las 22:15 con reacciones en vivo a lo que ocurra en las galas, y finalmente, Diego Poggi tomará la posta, a la 1 de la madrugada, comentando la trasmisión en directo desde la casa.

La ex Gran Hermano que vuelve al reality y promete sorprender a los participantes

Cada vez falta menos para la nueva edición de Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro, 22 nuevos participantes y muchas novedades en el juego.

El estreno será el lunes 11, a las 21:45. Al casting se inscribieron más de 120 mil aspirantes y la expectativa por conocer a los elegidos crece, crece y crece.

Entre las novedades también trascendió que una ex Gran Hermano será parte de la nueva edición. ¿De quién estamos hablando? De Julieta Poggio. Ángel de Brito reveló que recibirá a los participantes antes del ingreso a la casa. La joven también estará en los debates.

"Juli Poggio conducirá con Robertito la alfombra roja de #GH2024. Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Perez, Juli Poggio y Alfa estarán en el debate nuevamente", precisó el conductor de LAM.