Maxi Guidici, exparticipante de Gran Hermano, se abrió una cuenta de OnlyFans: se filtraron fotos y video

Para concluir, Maxi dejó un mensaje muy hot: “Si querés jugar conmigo y conocer mi lado más hot, enviame un mensaje privado”.

Y en las últimas horas, comenzaron a filtrarse fotos y un video erótico del ex Gran Hermano, en los que cobra entre 3 y 25 dólares.

Se filtró un video impactante de una violenta discusión entre Maxi Guidici y Juliana Díaz

Este jueves en Entrometidos en la tarde, el programa de Carlos Monti en NET TV, compartieron un video impactante. Es un material inédito, que muestra una violenta discusión entre Maxi Guidici y Juliana Díaz.

"No quiero que me hables más! No quiero que me hables más!", se escucha que le dice el joven cordobés a quien era por entonces su pareja, que le insiste para intentar dialogar.

"Maxi, ¿en qué momento....?", le dice Juliana, mientras él continúa indiferente, recostado en la cama y tapando su rostro con una gorra. "¡No quiero que me hables más!", le repite, notablemente ofendido con su novia.

En un momento, la chica de Venado Tuerto le saca la gorra. "¡Basta!", exclama. En ese instante, él salta enfurecido de la cama y grita: "¡No me toques más! ¡Salí de acá!".

Toda esta escena fue la antesala al intento de suicidio del cordobés, que semanas atrás cobró enorme repercusión en los medios, y la posterior ruptura sentimental de los ex GH.