¡Se picó! Quiénes son los nominados de esta semana tras el severo anuncio de Gran Hermano

Luego pasó Nicolás Grosman, quien nominó a Federico 'Manzana' Farías y a Emmanuel Vich. La tercera jugadora en votar fue Virginia Demo. La rubia votó en primer lugar a Martín y en segundo lugar, a Coti.

Paloma Méndez, por su parte, nominó a Martín y a Nicolás. Después, fue el turno de Zoe Bogach, quien votó a Emmanuel y a Coti. A su vez, Florencia Regidor fue por Emmanuel y Martín.

Emmanuel pasó por el confesionario, pero como su nominación espontánea había sido anulada por comentarla, no pudo votar a Coti y a Virginia como tenía planificado.

Por otro lado, 'El Chino' nominó a los aliados más compinches del reality, a Virginia y a Manzana. Más adelante, votó el tucumano, quien le dio dos puntos a Martín y uno a Nicolás. También nominó Darío Martínez Corti, quien fue por Florencia y Paloma.

El líder de la semana, Bautista Mascia, fue uno de los últimos en nominar y votó a Paloma y a Manzana. Mauro D'Alessio, en tanto, le dio dos puntos a Coti y uno a Martín. Por último, votó la correntina quien nominó a Manzana y a Emmanuel.

Minutos después de la última nominación, el conductor Santiago del Moro anunció a los cuatro nominados: Martín Ku, Emmanuel Vich, Coti Romero y Federico 'Manzana' Farías.

Sin embargo, la gala no terminó ahí, porque el dueño de la casa se mostró muy enojado con los participantes y les pasó factura por incumplir con varias reglas de la casa.

"Hay muchas cosas que no me están gustando y voy a referirme a cada una de ellas. No me gusta que maltraten mi casa, subiéndose con los pies calzados en sillas, camas; tirándose almohadones con el riesgo de dañar cámaras y micrófonos; que limpien mal y poco; que vivan aquí adentro como si no les importaran los más mínimos cuidados. A esta casa, señores, deben tratarla como si fuera la de ustedes, es decir, respetándola, cuidándola y honrándola", comenzó diciendo furioso.

Y continuó: "No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima y que recién, después de reiteradas advertencias, hayan obedecido a guardar la comida en los lugares que corresponden. Asimismo, les confieso que me ha llenado de preocupación y angustia observar cómo los alimentos se descomponían en los placares del dormitorio. Ojalá puedan reflexionar sobre cuestiones tan elementales y necesarias como la solidaridad, el compañerismo y la empatía. No me gusta la falta de respeto, los agravios descalificadores y ciertas ofensas que no hacen más que manifestar desprecio por el prójimo. No lo voy a permitir".

Y por último, remarcó: "Y no me gusta que, a pesar de mis numerosos avisos para que jueguen según lo indica el reglamento, continuen transgrediendo normas, como la del complot. En estas últimas semanas, sabrán, anulé numerosos votos por esta razón. Sin embargo, sigo escuchando conversaciones en donde se acuerdan votos para perjudicar a uno o más compañeros. Quiero decirles que pueden ser estrategas y astutos jugadores sin apelar al juego sucio. Por estos motivos, les informo que tomé una decisión y les anticipo que es severa. Cada uno de ustedes a partir de este momento está nominado, excepto el líder de la semana, Bautista, que mantiene su inmunidad, pero mañana no podrá salvar a nadie de placa".

Santiago del Moro anunció un nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano

Anoche, Santiago del Moro compartió una hermosa noticia al aire en Gran Hermano. El conductor confirmó que pronto ingresará una mascota a la casa, algo que los participantes están esperando hace mucho.

"Los chicos están hablando de un perro.... y es inminente la entrada de un perrito. Van a ser hogar de tránsito de un perrito. Fue abandonado, maltratado... ya van a conocer su historia porque es de película", contó el presentador.

Santiago precisó que, si así lo deciden, uno de los jugadores podrá adoptar a la mascota: "Es hermoso. Ya está preparado para entrar. La casa va a oficiar de lugar de transito, salvo que alguno lo quiera adoptar. No es cachorrito, es un perro de poquito más de un año".

En la edición anterior de Gran Hermano entraron dos perros, Mora, que fue adoptada por Marcos Ginocchio, y Caramelo, que vive en la casa de Romina Uhrig. En 2023, ellos fueron grandes protagonistas del reality de Telefe, en las últimas semanas de la competencia.