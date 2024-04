El inesperado enfrentamiento entre Coti y Darío en Gran Hermano: "Diabólica"

"Es un decir, vendría a ser como pájaro de mal agüero. Algo que no tiene buenas noticias", comenzó explicado el oriundo de La Plata hasta que Coti lo interrumpió y deslizó: "Yo tengo buenas noticias...".

Sin embargo, el hombre redobló la apuesta y continuó: "Que traen mala suerte, que es diabólica, todo eso que tenés vos...¿viste?". En eso la joven se transformó y antes de que se corte la transmisión contestó: "¡¿Cómo que soy diabólica?!"

Embed

Violenta pelea a los gritos entre Coti Romero y Furia en Gran Hermano: "Envidia le tenés..."

Las cosas no están bien entre Coti Romero y Juliana 'Furia' Scaglione. Desde que la correntina ingresó a la casa de Gran Hermano(Telefe) se sintió la tensión entre ambas. Ahora las jugadoras se enfrentaron cara a cara y sus compañeros fueron testigos del violento cruce.

"Agarrás cualquier cosita pequeña como para querer estallarla, y la verdad que fue un comentario que tiré para que nos cagu… de risa. Pero a veces, como en tu anterior Gran Hermano, todos lo agarran y lo dan vuelta, como por ejemplo decir ‘bol…’, o lo que fuera. Agrandan", disparó Furia. "¿Y qué significa ahora? ¿Que te tengo envidia?", le preguntó enojada Coti.

"No, no. ¿Qué? Envidia le tenés a todo este Gran Hermano. A mí sola, no. Es porque es mejor que el de ustedes. Pero bueno... ¡El mejor Gran Hermano, papá! Todos ustedes quieren volver a entrar acá y se nota, y te tocó a vos, pero ya vinieron un montón. Traigan gente que sepa jugar como Gastón Trezeguet, Cristian U", le respondió picantísima la tatuada.

Ahí, la rubia le preguntó desafiante: "¿Te da miedo?". "Ni en pedo. ¿A una nena de 21 años?", lanzó Juliana. "Entonces, si no te da miedo, tranquila", le contestó Coti.

"Estoy re tranquila. Estás llena de seguidores y es injusto. Tenés que ir a Gran Hermano Famosos", sostuvo Furia y Coti agregó: "Gracias a Dios estoy acá adentro".