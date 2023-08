Se supo cómo es la extraña alimentación del hijo de Alberto Cormillot

Embed

Emilio, de casi 2 años, es hoy el protagonista en el hogar. Alberto y Estefanía están maravillados con el niño y, en sus redes, suelen compartir algunos de los momentos que viven en la familia.

En un reciente video que colgaron en Instagram se lo puede ver al pequeño comiendo un limón, con total normalidad, sin notar la acidez del cítrico.

"Solos vos mi amor podés comer eso!", le dice su madre, mientras Emilio disfruta del jugo. "¡MI amor... no hay nada que no te guste!", exclama Estefanía en el final de la grabación.

La emoción de Estefanía Pasquini por el primer año de Emilio, el hijo que tuvo con Alberto Cormillot

En septiembre del 2022, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini que celebraron el primer año de Emilio. Ese mismo día bautizaron al pequeño.

El hijo menor de Alberto Cormillot fue acompañado por sus familiares y amigos y la mamá del menor, Estefanía Pasquini, dejó un emotivo mensaje en Instagram.

"Hoy fue un día muy especial, hoy cumple su primer año Emilio y lo bautizamos en esa iglesia donde fuimos a pedir tanto por el, costó mucho y acá está, un año de ese día que le dije a @drcormi "siento la panza un poco dura, vayamos a ver si esta todo OK" ... Llegamos y me hicieron sacar la ropa para ir a quirofano, esa panza dura eran contracciones", escribió la nutricionista.

image.png

Y agregó: "No puedo explicar con palabras lo que significa para mi tener esta familia, tener este hijo y marido, todo lo que tuvimos que pasar para por fin hoy tener está familia, costó pero valió la pena, todo vale por ellos y esto que somo y tenemos. Siempre digo, me dijeron "va a ser imposible que seas mamá" pero no nos importó y acá estamos con este bebito que nos regala sonrisas sin fin todos los días, con su dulzura, sus locuras y diversión. Emilio es todo en mi vida y más, esta familia es todo para mi. El mejor año de la historia".

image.png

Por su parte, Alberto Cormillot también escribió unas palabras en su cuenta de Instagram: "Feliz cumpleaños, Emilio! Ayer Emilio cumplió un año y lo festejamos con su bautismo y con una fiesta rodeados de las personas que más queremos, nuestra familia y amigos cercanos ¡Gracias por acompañarnos en este día especial!".