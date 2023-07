Alberto Cormillot se mostró en silla de ruedas y habló sobre su estado de salud 

Y este domingo, Alberto Cormillot habló a través de las redes sociales. "A raíz de un dolor tan fuerte como poco claro, esta semana estuve internado en tres sanatorios distintos. El primer día, en el CEMIC Fundación Hermenegilda Pombo de Rodríguez, donde descartaron todo lo que podía ser del aparto urinario y parte baja del abdomen. Después, en el ICBA Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde descartaron todo lo cardíaco con el doctor Belcastro al mando", comenzó escribiendo el profesional.

"Finalmente, en el FLENI, donde estuve más tiempo y del que comparto las pocas fotos que llegué a sacar", añadió el médico.

Luego, Alberto Cormillot agradeció a todos los profesionales que estuvieron a su lado en sus días de internación y, por último, indicó: "Gracias a todas las personas que se preocuparon o estuvieron en contacto conmigo para actualizarme o brindarme algún tipo de apoyo. Todo mi cariño y abrazos fuertísimos".

Alberto Cormillot

La increíble transformación de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, sorprendió a sus seguidores con una foto de su juventud. La nutricionista mostró cómo logró cambiar de alimentación, bajar de peso y transformar su cuerpo en los últimos años.

La mujer del reconocido médico acompañó la imagen con una profunda reflexión sobre las dietas, los estereotipos y el bullying. “El #lunesarranco, ¿cuántas veces bajaste y subiste de peso? Y cada vez que bajaste, ¿por qué lo hiciste?”, comenzó diciendo la especialista.

“Cada persona puede tener una respuesta distinta a esta pregunta, puede ser por salud, hoy se sabe que el exceso de peso puede desencadenar el aumento de presión, colesterol, insulina resistencia o diabetes, entre otras”, siguió.

Pasquini remarcó que hay personas que deciden arrancar una dieta por la presión que impone la sociedad: "Muchos lo hacen porque están cansados de verse así, de la discriminación (el INADI arroja datos, que la discriminación por el peso, es la tercer causar de denuncias). De no encontrar talles, de no gustarse. Sí, sería estupendo vivir en una sociedad que esto no ocurra. Pero ocurre y a muchos les afecta, pero este posteo no se trata de eso”.

Luego, la nutricionista añadió que “sea la causa por la que decidiste bajar de peso, el peso ideal es algo por lo que no podes guiarte si tuviste sobrepeso u obesidad”.

“Esos son números casi imposibles según la personas, lo Importante es llegar a un número que disminuyan tus posibilidades de alguna complicación y que sea sostenible en el Tiempo y esto depende de los hábitos que hagas en el camino. Si bajaste haciendo cualquier cosa, así te va a durar seguramente y si bajaste a un peso que no era para vos, también, así te va a durar. Y ni imaginas la frustración que va a causar”, continuó.

Por último, Pasquini reveló cuál es el consejo que ella da a sus pacientes. "Por esto mismo cuando me dicen que ‘¿qué pensas de la dieta tal?’ yo les digo: ‘Hacé un plan que contemple tus gustos, horarios, actividades, preferencias, posibilidades, entre otras cosas’. Y así, seguro hará el resto más fácil y siempre trabajando las barreras que no te ayudan, ya que no es solo comer bien, hay emoción, hay vida social y mucho por trabajar y para aprender a convivir. Vos, ¿cómo vas a encarar este nuevo #lunesarranco?”, concluyó.