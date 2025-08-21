Se supo cómo será la división de bienes entre Gimena Accardi y Nico Vázquez luego del divorcio

Así fue que a la mañana siguiente, la actriz hizo su descargo en el programa de streaming Sería increíble en Olga, donde reconoció su infidelidad pero intentó despegar del escándalo a Andrés Gil, el actor con el que protagonizan la obra En otras palabras con la que actualmente están recorriendo el país, pero no fue del todo clara.

Por su parte, luego Nico Vázquez realizó una conferencia de prensa en la puerta del teatro Lola Membrives, donde aseguró que la divorcio legal era lo más sano para los dos. “No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos. Me acuerdo de unas vacaciones en Panamá, de dar las cartas de vuelta, de hacer un análisis de todo lo que nos pasó, que no es joda, porque nos pasaron cosas muy fuertes”, confió visiblemente angustiado.

Gimena Accardi descargo 1 captura Desayuno

Se supo quién habría filtrado al tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Mientras Gimena Accardi y Nicolás Vázquez afrontan actualmente las repercusiones de la confesión de infidelidad de la actriz, Marcela Tauro lanzó recientemente una fuerte teoría sobre quién habría filtrado a la prensa el nombre del tercero en discordia.

En Intrusos (América TV), la panelista se refirió al escándalo conocido como Accardigate y fue contundente: “Para mí fue él”, dijo en referencia a Nico. Según Tauro, el actor podría haber sido quien impulsó la difusión de la información, cansado de cargar con las especulaciones que lo señalaban como responsable de la crisis.

Embed

Durante semanas, Vázquez había sido vinculado con sus compañeras de elenco en Rocky, Mercedes Oviedo y Dai Fernández. Incluso llegó a desmentir públicamente los rumores desde la puerta del teatro, acompañado por ambas actrices.

Sin embargo, la reciente separación de Dai Fernández de Gonzalo Gerber volvió a encender versiones y puso nuevamente a Nico en el centro de la polémica. Para Tauro, esa presión habría sido el motivo por el cual Accardi decidió finalmente admitir su infidelidad, desencadenando así la decisión de agilizar los trámites de divorcio.