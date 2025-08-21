Se supo cómo será la división de bienes entre Gimena Accardi y Nico Vázquez luego del divorcio

Cuando por estas horas Gimena Accardi y Nico Vázquez están firmando los papeles del divorcio tras 18 años en pareja, la realidad es que los actores siguen en el ojo mediático y ahora se conoció cómo será la división de sus bienes comunes.
A pesar del actual silencio tras sus descargos luego de que Gimena Accardi confesase haberle sido infiel a Nico Vázquez, y disparado así su separación, ahora trascendió cómo se dividirán los bienes en común tras firmar el divorcio.
Lo cierto es que luego de las recientes y controvertidas declaraciones de la actriz al admitir públicamente haberle sido infiel a su marido, anoche Yanina Latorre confirmó en Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce en las tardes de América TV, que aparentemente todo se podrá resolver en los mejores términos así como también que hasta ya habrían definido con qué se quedará cada uno.
“Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto. Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita... Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año justamente para darle un espacio a ella y se queda ahí. Y dicen que van a seguir laburando juntos”, detalló la conductora conductora de SQP.
Vale recordar que a un mes del sorpresivo anuncio de los actores sobre el fin de la pareja y de que se hablase de una posible infidelidad de él con alguna de sus compañeras del musical teatral Rocky -Mercedes Oviedo y Dai Fernández-, este lunes fue Ángel de Brito quien estalló una bomba al contar que quien cometió la infidelidad que detonó la ruptura, en realidad fue ella y dio a entender que habría sido con un compañero de trabajo.
Así fue que a la mañana siguiente, la actriz hizo su descargo en el programa de streaming Sería increíble en Olga, donde reconoció su infidelidad pero intentó despegar del escándalo a Andrés Gil, el actor con el que protagonizan la obra En otras palabras con la que actualmente están recorriendo el país, pero no fue del todo clara.
Por su parte, luego Nico Vázquez realizó una conferencia de prensa en la puerta del teatro Lola Membrives, donde aseguró que la divorcio legal era lo más sano para los dos. “No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos. Me acuerdo de unas vacaciones en Panamá, de dar las cartas de vuelta, de hacer un análisis de todo lo que nos pasó, que no es joda, porque nos pasaron cosas muy fuertes”, confió visiblemente angustiado.
Mientras Gimena Accardi y Nicolás Vázquez afrontan actualmente las repercusiones de la confesión de infidelidad de la actriz, Marcela Tauro lanzó recientemente una fuerte teoría sobre quién habría filtrado a la prensa el nombre del tercero en discordia.
En Intrusos (América TV), la panelista se refirió al escándalo conocido como Accardigate y fue contundente: “Para mí fue él”, dijo en referencia a Nico. Según Tauro, el actor podría haber sido quien impulsó la difusión de la información, cansado de cargar con las especulaciones que lo señalaban como responsable de la crisis.
Durante semanas, Vázquez había sido vinculado con sus compañeras de elenco en Rocky, Mercedes Oviedo y Dai Fernández. Incluso llegó a desmentir públicamente los rumores desde la puerta del teatro, acompañado por ambas actrices.
Sin embargo, la reciente separación de Dai Fernández de Gonzalo Gerber volvió a encender versiones y puso nuevamente a Nico en el centro de la polémica. Para Tauro, esa presión habría sido el motivo por el cual Accardi decidió finalmente admitir su infidelidad, desencadenando así la decisión de agilizar los trámites de divorcio.