Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez: "Me lo contó Mauro"

Wanda Nara sacudió todo este jueves y dio una sorprendente noticia sobre la China Suárez y Mauro Icardi: la mediática confirmó que su ex está esperando un hijo con la actriz.
La conductora Wanda Nara sorprendió con una explosiva noticia en torno a la China Suárez y su ex Mauro Icardi.
Desde Ezeiza, al ser consultada por los periodistas, la conductora dejó picando que ya está al tanto del embarazo de la actual novia de su ex, dato que se lo habría confirmado el propio futbolista.
“Yo hablé con él (por Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara ante la consulta de uno de los cronistas que se vio en Puro Show (El Trece).
Así, dejó picando que está enterada de una importante noticia en torno a la China y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.
“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó con firmeza Wanda Nara sobre el presunto embarazo de la China Suárez, rumor que corrió hace un tiempo pero que en su momento fue desmentido por la actriz.
Y en cuanto a la famosa casa de los sueños, Wanda confirmó: "Está embargada igual es un bien que era ganancial, nosotros de hecho seguimos casados, pero su 50 por ciento estará embargado por los alimentos que él le debe a las nenas, yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas".
Cabe recordar que la China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su noviazgo en el verano y desde allí se muestran inseparables y muy enamorados desde Turquía donde se mudaron hace poco a un nuevo hogar ya con planes a futuro instaladísimos en Estambul.
Wanda Nara salió a aclarar las supuestas multas que debería pagar por sus incumplimientos a las órdenes judiciales: “No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”, explicó desde sus historias de Instagram.
“Te hacés el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza. A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía“, sumó picante contra su ex Mauro Icardi.
“Hay mucha carencia y necesidad afectiva, sobre todo en gente que lleva tu apellido. Muchos con vergüenza. Ocupate de ellos. Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras que sigas despechado”, concluyó ofuscada por su lujosa colección de carteras que el futbolista tendría decidido donar.