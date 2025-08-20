El drástico mensaje de Gimena Accardi a la prensa tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Acto seguido, agregó que para evitar todo contacto con los periodistas presentes en el lugar, la actriz “entró por otro lugar, no por donde la estábamos esperando. Cuando consultamos si quería hablar, prefirió evitarlo”.

Por último, describió que la ex de Nico Vázquez ya estaba en su lugar de trabajo "haciendo un reemplazo en el canal de streaming”. Fue allí que Pamela David se mostró empática con Accardi y expresó su parecer: “No va a hablar con los medios y no es para menos. A mí me sorprendió la cobertura mediática a nivel nacional", y destacó que lo que tenía que decir ya lo dijo. "Es una mujer con ovarios”, concluyó.

Gimenz Accardi y Pamela David - captura Desayuno americano

Así anunciaban su separación Nico Vázquez y Gimena Accardi

En julio de 2025, después de casi dos décadas juntos, los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron poner fin a su matrimonio. La noticia fue confirmada por ambos a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", expresaron al inicio, dejando en claro que la decisión se tomó desde el amor y la madurez.

Además, la pareja explicó que llegar a esta determinación no fue nada sencillo. "No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", escribieron.

gimena accardi anuncia separacion nico vazquez

Asimismo, destacaron que, pese a la separación, el vínculo emocional entre ellos está intacto. "Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una", agregaron.

Por último, apelaron a la empatía del público y sus fanáticos para atravesar este momento delicado. "Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo", concluyeron.