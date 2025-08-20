El drástico mensaje de Gimena Accardi a la prensa tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Cuando apenas pasó un día de haber confesado públicamente haberle sido infiel a su marido, el actor Nico Vázquez, este miércoles Gimena Accardi tomó una drástica postura en su relación con la prensa.
Ver las ultimas noticias en a24.com
A veinticuatro horas de su descargo público admitiendo haberle sido infiel a su marido, Nico Vázquez, lo que desencadenó la separación, Gimena Accardi tomó una firme decisión. Enterate.
Cuando apenas pasó un día de haber confesado públicamente haberle sido infiel a su marido, el actor Nico Vázquez, este miércoles Gimena Accardi tomó una drástica postura en su relación con la prensa.
Lo cierto es que tras haber estado en los titulares de todos los programas y portales dedicados al mundo del espectáculo, esta mañana el movilero de Desayuno Americano (América TV) se acercó a la puerta de Olga, donde ella participa en el programa Sería increíble, pero se topó con un rotundo silencio por parte de la actriz.
“Estamos en la puerta del canal de streaming. Hace dos minutos llegó Gimena Accardi y le preguntamos a la gente de seguridad si ella quería hablar, y fue contundente: ‘Yo no tengo más nada que decir’”, confió Alex Canizza frente a una atenta Pamela David desde el estudio.
Al tiempo que detalló que “prefirió no hablar. No solo con nosotros, con todos. Quiere cerrar el tema”, mientras el magazine de América mostraba el ingreso de Accardi al estudio del canal de streaming.
Acto seguido, agregó que para evitar todo contacto con los periodistas presentes en el lugar, la actriz “entró por otro lugar, no por donde la estábamos esperando. Cuando consultamos si quería hablar, prefirió evitarlo”.
Por último, describió que la ex de Nico Vázquez ya estaba en su lugar de trabajo "haciendo un reemplazo en el canal de streaming”. Fue allí que Pamela David se mostró empática con Accardi y expresó su parecer: “No va a hablar con los medios y no es para menos. A mí me sorprendió la cobertura mediática a nivel nacional", y destacó que lo que tenía que decir ya lo dijo. "Es una mujer con ovarios”, concluyó.
En julio de 2025, después de casi dos décadas juntos, los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron poner fin a su matrimonio. La noticia fue confirmada por ambos a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", expresaron al inicio, dejando en claro que la decisión se tomó desde el amor y la madurez.
Además, la pareja explicó que llegar a esta determinación no fue nada sencillo. "No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", escribieron.
Asimismo, destacaron que, pese a la separación, el vínculo emocional entre ellos está intacto. "Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una", agregaron.
Por último, apelaron a la empatía del público y sus fanáticos para atravesar este momento delicado. "Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo", concluyeron.