La primera publicación de Cande Vetrano en medio de los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

Cómo reaccionaron Cande Vetrano y Andrés Gil ante los rumores de romance con Gimena Accardi

Una de las razones que llevó a Gimena Accardi a hablar públicamente sobre lo ocurrido en su relación con Nico Vázquez fue la insistente aparición de Andrés Gil -pareja de Cande Vetrano y amigo cercano de ambos- como presunto tercero en discordia.

Este rumor no solo generó sorpresa, sino que fue especialmente doloroso para la actriz, ya que Andrés y Cande acaban de convertirse en padres de Pino, su primer hijo. En ese contexto, Gimena sintió la necesidad de salir a aclarar la situación, no solo por su historia personal, sino también para proteger a una familia amiga que estaba siendo injustamente señalada.

"Ayer se enteraron por las redes", contó Guido Záffora en El Observador. "Cayó como un balde de agua fría, estaban los dos muy angustiados. Se enteraron con un bebé en brazos", agregó el periodista sobre cómo vivieron la noticia Andrés y Cande.

Cabe destacar que Gimena y Andrés comparten escenario en En otras palabras, una obra sobre el amor dirigida por Nico Vázquez. Según Záffora, este fin de semana ambos viajarán a Bahía Blanca como parte de la gira teatral, por lo que volverán a mostrarse juntos en público. "Es incómodo para ellos", señaló el periodista.