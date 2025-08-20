A24.com

La primera publicación de Cande Vetrano en medio de los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

En medio del escándalo que involucra a Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Andrés Gil, Cande Vetrano compartió su primer posteo en redes sociales.

20 ago 2025, 19:22
Después de que Gimena Accardi admitiera que le fue infiel a su expareja Nicolás Vázquez, comenzaron a circular versiones que señalaban a Andrés Gil como el supuesto tercero en discordia. En medio del revuelo, su pareja, Cande Vetrano, compartió su primer posteo en redes sociales, sin hacer referencia directa al escándalo.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó un posteo de Verano Trippin, la película de Morena Fabbri Quinteros que llegará a los cines el próximo 11 de septiembre.

“Se viene este estreno, la ópera prima de mi amiga directora. Todos al cine”, escribió sobre el afiche del largometraje, protagonizado por Miranda de la Serna, Ariel Staltari y Zoe Hochbaum.

Aunque no hizo mención al conflicto mediático que involucra a su pareja, el gesto fue interpretado por muchos como una forma de correrse del foco y apoyar un proyecto artístico cercano. Cande, que mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida privada, optó por no alimentar las especulaciones y enfocarse en su trabajo y en acompañar a su entorno más íntimo.

Cómo reaccionaron Cande Vetrano y Andrés Gil ante los rumores de romance con Gimena Accardi

Una de las razones que llevó a Gimena Accardi a hablar públicamente sobre lo ocurrido en su relación con Nico Vázquez fue la insistente aparición de Andrés Gil -pareja de Cande Vetrano y amigo cercano de ambos- como presunto tercero en discordia.

Este rumor no solo generó sorpresa, sino que fue especialmente doloroso para la actriz, ya que Andrés y Cande acaban de convertirse en padres de Pino, su primer hijo. En ese contexto, Gimena sintió la necesidad de salir a aclarar la situación, no solo por su historia personal, sino también para proteger a una familia amiga que estaba siendo injustamente señalada.

"Ayer se enteraron por las redes", contó Guido Záffora en El Observador. "Cayó como un balde de agua fría, estaban los dos muy angustiados. Se enteraron con un bebé en brazos", agregó el periodista sobre cómo vivieron la noticia Andrés y Cande.

Cabe destacar que Gimena y Andrés comparten escenario en En otras palabras, una obra sobre el amor dirigida por Nico Vázquez. Según Záffora, este fin de semana ambos viajarán a Bahía Blanca como parte de la gira teatral, por lo que volverán a mostrarse juntos en público. "Es incómodo para ellos", señaló el periodista.

