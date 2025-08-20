Las firmes condiciones que puso Martín Pepa para reconciliarse con Pampita

Y agregó sobre cómo se fue dando la reconciliación: "Ellos hablaron por teléfono y las condiciones son que volvían pero sin esas exigencias que hicieron que se separen".

"Todo lo que Carolina quería de ir con sus hijos, 'de siempre viajo yo, viaja vos también', de algo más formal. Raro, 'no sabemos por qué ella acepta una cosa así', me dice la gente que la conoce a ella", concluyó la panelista.

Cabe recordar que en su momento la separación se habría dado por la decisión del empresario y luego Pampita viajó unos días a Ibiza donde se mostró a puro relax en la playa y diversión por la noche con amigos.

Pampita habló con LAM (América Tv) y explicó por qué se reconcilió con Martín Pepa luego de aquella separación que se dio el 9 de julio y que parecía ser definitiva.

"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", comenzó diciendo la modelo visiblemente emocionada.

"Habló toda la televisión y decían que él te había dejado a vos porque sos tóxica", le marcó el cronista sobre las versiones de la ruptura de la pareja que se mantenía a la distancia por el trabajo de él en Estados Unidos.

A lo que Pampita respondió con firmeza: "Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo", expresó la modelo.

Más adelante, Pampita relató cómo fue el momento en que retomaron el contacto via telefónica y como se fue dando d manera natural la reconciliación.

"No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas", detalló Pampita, dejando en claro que el reencuentro fue sincero y cargado de emociones.