Flor Vigna durísima con Luciano Castro al recordar la separación: "Está loco, ayúdenlo"

"Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Viví un recontra infierno que hay una parte de mi que le encantaria decir me pasó todo esto y otra parte de mi que dice no está bueno porque sino van a hablar todo el tiempo de esto", enfatizó Vigna sobre por qué evita profundizar en público sobre su distancia del actor.

Y en ese sentido, reconoció cuándo fue la última vez que habló con su ex: "Luciano me llamó cuando estaba en España". "¿Y qué onda?", le preguntó el cronista. Y ella respondió entre risas: "Está re loco, está re loco".

Ya más seria, comentó sobre el final: "No te voy a contar todo pero sí que la pasé recontra mal y después dije todo sirve para aprender en esta vida. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayudenlo".

Flor Vigna contó el cruel motivo de su renuncia al reality Mundos Opuestos

Flor Vigna diálogo con PrimiciasYa de su inesperada renuncia al reality Mundos Opuestos, ciclo que se grabó en Perú y se emite en Chile.

"Le pidieron que haga escándalo o se chape con alguien y no quiso hacer nada de lo que esperaban de ella y decidió abrirse", dijeron en intrusos del conflicto con la cantante en el programa.

En diálogo con PrimiciasYa, Flor Vigna contó que su salida tuvo que ver con un problema de salud familiar y "estuve tres semanas y no puedo contar más por ahora por el contrato de confidencialidad".

Luego, la artista reveló que "regresé a la Argentina por un problema de salud de mi viejo, que por suerte ya está en casa ahora".

Y por último, sobre su salida del reality en medio de un gran escándalo, Flor Vigna aclaró: "Me fui porque muchas cosas no iban con mis valores y por más que la paga sea excelente mis valores no están en venta".