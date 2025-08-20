El acuerdo por el que Gimena Accardi y Nico Vázquez hablaron públicamente de su separación e infidelidad

"No había función pero se acercó al teatro a hablar, no quisieron dilatarlo tanto y cortar el tema para que no se hable", indicó la periodista en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe.

Y remarcó: "Es parte de una estrategia. Lo que deciden es 'no se habla más, hasta acá llegamos', es lo que me dicen. Él sabe quién fue la persona y ella le fue totalmente honesta".

El dolor de Nico Vázquez tras la infiedalidad de Gimena Accardi que destruyó la pareja: "Nos estamos divorciando"

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió", dijo Nico Vázquez en su contacto con la prensa tras las palabras de Gimena Accardi donde confirmó que le fue infiel.

"Me apena la situación por lo que pasó ella y, sobre todo, por cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen, pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor", dijo visiblemente conmovido.

Y reconoció la crisis que pasaban: "Veníamos mal desde hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendos. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue".

"Vamos a ser familia siempre. Como persona, nos vamos a amar siempre; hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender, y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos y compartiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañándonos", enfatizó el actor.

"Nos estamos divorciando, siento que es lo más sano. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos, de dar las cartas de vueltas. Lo de Miami fue un antes y un después; solo puedo hablarlo con alguien que lo vivió. Podemos compartir un montón de cosas, pero estar en una situación tan límite. Sentí que desde ahí, en lugar de que siga creciendo el amor, nos sostuvimos", concluyó Nico Vázquez.