La controvertida opinión de Graciela Alfano sobre la infidelidad de Gimena Accardi: "Lo dije en 2021"

Pero eso no fue todo, porque para argumentar su opinión sobre el escándalo de la semana en la agenda del espectáculo, Alfano hizo referencia a su currículum amoroso recordando que ella también fue infiel con varias de sus parejas.

“Ahora como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021. Me parece que está todo bárbaro”, remarcó ante el asombro del cronista quien quiso saber que siempre fue infiel en sus relaciones. “No, yo dije en el 2021 que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad”, concluyó la icónica ex Miss Siete Días.

Yanina Latorre contó todos los detalles del divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Este miércoles, Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda (América TV) todos los detalles del divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, luego de que la actriz admitiera públicamente haberle sido infiel al actor y confesase que ese fue el detonante de la ruptura tras 18 años en pareja.

"Mañana se firma el divorcio. Esto aceleró todo. Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberla perdonado, o sea, la infidelidad en sí. Lo que le duele es cómo se desencadenó todo y que se sintió todo el año medio boludeado, porque ella ya tenía ganas de separarse y no se lo terminó de comunicar", contó la conductora de América TV.

Según Latorre, el proceso legal se desarrolla sin conflictos: "Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No es como otros de la farándula donde hay mucho quilombo de guita. Parten todo 50/50", precisó.

Asimismo, en lo que se refiere a la división de bienes, Yanina Latorre detalló que Gimena Accardi se quedará con la casa, mientras que Nicolás Vázquez se instaló en un departamento en Capital, adquirido este año para darle un espacio a su ex.

Por otro lado, también aseguró que a pesar de la separación la pareja mantendrá sus compromisos laborales en común. "Dicen que van a seguir laburando juntos. De hecho, la gira, con su compañero de teatro con el que se la vinculó, sigue. El entorno de él asegura que está tranquilo y que no tiene nada contra el chico porque cree que no es", concluyó Latorre.