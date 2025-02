Se supo por qué Wanda Nara no quiere entregar a sus hijas y la frase de Mauro Icardi que la inquietó

"El miedo que tiene Wanda es que, si Icardi se las lleva, el juez ya no tendrá jurisdicción en Turquía. Para poder restituirlas a Argentina tendría que intervenir Italia, porque las niñas son italianas. Pasarían muchos días", remarcó el comunicador.

Cabe recordar que, meses atrás, cuando la emprasaria viajó a Punta del Este por trabajo y quería llevar a sus hijas tuvo que pedir permiso al juez. Él le permitió salir del país con ellas si pagaba una garantía de 10 millones de pesos. Sin embargo, Wanda decidió no hacerlo, argumentando que no recibía la cuota alimentaria.

Además, Candalaft contó el contenido de una conversación entre el futbolista y la empresaria. "Ayer se dio una comunicación en la que Wanda le reclamó a Mauro que las nenas fueron a su casa con el uniforme y la mochila, porque siguen el calendario escolar internacional, pero volvieron sin nada. En esa conversación, él le habría dicho a su hija: 'No te preocupes por el uniforme porque ya no vas a ir a ese colegio, vas a ir a un colegio en Turquía'. Ese es el verdadero miedo de Wanda y el motivo real por el que no quiere entregarle a las hijas a Icardi", explicó.

Embed

El notable gesto de uno de los hijos de Wanda Nara para Mauro Icardi en el día de su cumpleaños

Este miércoles, el jugador Mauro Icardi está de cumpleaños. Es el primer aniversario que el futbolista pasa separado de Wanda Nara y en los brazos de su nueva pareja, La China Suárez.

La actriz le dedicó un romántico video al ídolo del Galatasaray en su cuenta de Instagram. "Sobran las palabras. Feliz nacimiento mi amor", expresó en el posteo, donde se los ve muy enamorados.

En este día tan especial para Mauro, hubo un gesto de uno de los hijos de Wanda que llama la atención. La mediática, que está de vacaciones en la Costa Atlántica con sus hijos y L-Gante, compartió una imagen de Benedicto López arriba de un cuatriciclo.

image.png

En la foto en cuestión se observa que el joven, que siempre tuvo una excelente relación con el padre de sus hermanas, está luciendo una camiseta de la Selección con el número 9.

Se trata de la camiseta de la selección suplente que Mauro Icardi usó en el Mundial de Rusia 2018. Este pequeño gesto parece un guiño del muchacho para el jugador, pese a la distancia que hay por la separación con Wanda.