Silvina Luna habló del calvario familiar que vivió de chica en un entorno violento: "El clima era hostil..."

Silvina Luna con sus padres.jpg Silvina Luna junto a sus padres, Roxana Chera y Sergio Luna, quienes tuvieron una relación más que tormentosa en lo que a violencia se refiere.

“Mi autoestima fue un trabajo de años. Y todo tuvo origen en mi infancia”, confió. “Yo era una chica alegre pero muy solitaria. Creo que a mí me faltó amor”, disparó abriendo la puerta para abrir su corazón y sus emociones. Y para referirse a la ausencia de sus padres, Sergio Luna y Roxana Chera, durante su infancia aseguró que "En aquel entonces estaban demasiado inmersos en sus mambos y peleando mucho entre ellos”. “Tenían 22 años. Eran como adolescentes intentando ser papás. Y llegué a sentir que no me veían. No... No me veían”, recordó con tristeza.

De acuerdo a la imagen que su memoria conserva, Silvina Luna aseguró que en su casa “el clima era hostil para un niño”. Y puntualizó: “Papá y mamá tenían una relación tormentosa. Imaginate a dos personas grandes que discuten, que se gritan... Quizás hasta en momentos de agresiones y entonces tenés miedo de que a ella le puede pasar algo”. Fue allí cuando reconoció que su padre ejercía violencia física contra su madre, “Pero lo peor era que todo se naturalizaba, porque no se conocían otros recursos” en aquellos tiempos.

Los secretos de Silvina Luna sobre sus fotos en Divas Play

Silvina Luna fue una de la primera famosas en sumarse a Divas Play, una plataforma de contenido para adultos por subscripción, que es furor. Hace unos días, la modelo estuvo en Intrusos (América TV) y contó secretos del material que comparte en su perfil en esa página.

En el ciclo de Flor de la V, la ex figura de El hotel de los famosos comentó que se sumó a ese sitio porque un amigo le llevó la idea. "Me convenció un amigo de Uruguay, Pepe. Él tiene la culpa de todo. Me trajo la propuesta a y dije: '¿por qué no?'", sostuvo. Allí, Luna explicó que Divas Play funciona como cualquier otra red social, pero sin censura. "Esto es un trabajo más. Es una plataforma como Instagram, pero más subido de tono", remarcó la sensual modelo.

silvina-luna-2022.jpg Silvina Luna reveló en Intrusos (América TV) todos los secretos de sus producciones hot para la plataforma Divas Play.

Sobre le contenido que sube a su perfil, la ex Gran Hermano reveló que ella se encarga de todos los detalles de las producciones que hace para sus admiradores. "Vos te preparás todo. Elegís tu fotógrafo, el maquillador, el peinador y armas todo", sostuvo.

Por último, Silvina Luna mencionó que algunos hombres le piden si les da acceso a su porfolio. "Mi amigos quieren que le pase un usuario para entrar. Me dicen: 'te doy la plata a vos, así no me queda pegada la tarjeta'. Y digo: 'no, si son amigos, ¡paguen!'", cerró.