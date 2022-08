Divas Play: La foto más esperada de Florencia Peña y Silvina Luna

Flor Peña y Silvina Luna

Fue Silvina Luna quien compartió las fotos y las acompañó con un picante mensaje adelantando una posible nueva producción.

"Se viene nueva producción que dicen!?", escribió la ex Gran Hermano enloqueciendo a sus seguidores con la propuesta.

Silvina Luna

Los secretos de Silvina Luna sobre sus fotos en Divas Play

Silvina Luna fue una de la primera famosas en sumarse a Divas Play, una plataforma de contenido para adultos por subscripción, que es furor. Este jueves, la modelo estuvo en Intrusos (América TV) y contó secretos del material que comparte en su perfil en esa página.

En el ciclo de Flor de la V, la ex figura de El hotel de los famosos comentó que se sumó a ese sitio porque un amigo le llevó la idea. "Me convenció un amigo de Uruguay, Pepe. Él tiene la culpa de todo. Me trajo la propuesta a y dije: '¿por qué no?'", sostuvo.

Luna explicó que Divas Play funciona como cualquier otra red social, pero sin censura. "Esto es un trabajo más. Es una plataforma como Instagram, pero más subido de tono", remarcó la sensual modelo.

Sobre le contenido que sube a su perfil, la ex Gran Hermano reveló que ella se encarga de todos los detalles de las producciones que hace para sus admiradores. "Vos te preparas todo. Elegís tu fotógrafo, el maquillador, el peinador y armas todo", sostuvo.

Por último, Luna mencionó que algunos hombres le piden si les da acceso a su porfolio. "Mi amigos quieren que le pase un usuario para entrar. Me dicen: 'te doy la plata a vos, así no me queda pegada la tarjeta'. Y digo: 'no, si son amigos, ¡paguen!'", cerró.