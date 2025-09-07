Rating: cuánto midió la entrevista que Wanda Nara hizo con Grego Rossello

A las 20:50, la nota de Wanda con Grego en la pantalla de Telefe seguía con 4.0 puntos y continuaba perdiendo con el Cine del Trece que subía a 5.4 puntos de rating.
A las 20:58, casi sobre el final, Ferné con Grego obtenia 3.5 puntos de rating mientras que en Streams Telefe lograba 15K. El Cine del Trece se mantenía con 5.7 puntos.
La increíble promesa de Wanda Nara a Maxi López por MasterChef Celebrity
La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity y de Wanda Nara como conductora promete generar mucho contenido para Telefe, y ya comenzaron a moverse en redes sociales.
En ese contexto, la empresaria compartió en sus historias de Instagram un chat privado con su exmarido, donde él le contaba que ya había empezado a practicar para el reality culinario. Entre bromas y chicanas, ella le hizo una promesa relacionada al pasado matrimonial que vivieron.
"Boluda, estoy haciendo pan casero, nunca en la vida… vamos a ver cómo me sale", le dijo Maxi algo entusiasmado y concentrado por lo que vendrá.
La respuesta de Wanda no tardó en llegar y dejó en claro que la sorpresa fue total: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara. Pedile al chat GPT recetas originales”.
El exfutbolista, lejos de achicarse, siguió contando sus avances en la cocina con un gran menú: “Carne, lentejas y brócoli, toy a full ehhh”. Pero Nara evitó dar demasiada información y que no se hable de preferidos en el certamen: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final”.