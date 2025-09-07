Rating: cuánto midió la entrevista que Wanda Nara hizo con Grego Rossello

A las 20:50, la nota de Wanda con Grego en la pantalla de Telefe seguía con 4.0 puntos y continuaba perdiendo con el Cine del Trece que subía a 5.4 puntos de rating.

A las 20:58, casi sobre el final, Ferné con Grego obtenia 3.5 puntos de rating mientras que en Streams Telefe lograba 15K. El Cine del Trece se mantenía con 5.7 puntos.

Wanda Nara y Grego

La increíble promesa de Wanda Nara a Maxi López por MasterChef Celebrity

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity y de Wanda Nara como conductora promete generar mucho contenido para Telefe, y ya comenzaron a moverse en redes sociales.

En ese contexto, la empresaria compartió en sus historias de Instagram un chat privado con su exmarido, donde él le contaba que ya había empezado a practicar para el reality culinario. Entre bromas y chicanas, ella le hizo una promesa relacionada al pasado matrimonial que vivieron.

"Boluda, estoy haciendo pan casero, nunca en la vida… vamos a ver cómo me sale", le dijo Maxi algo entusiasmado y concentrado por lo que vendrá.

La respuesta de Wanda no tardó en llegar y dejó en claro que la sorpresa fue total: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara. Pedile al chat GPT recetas originales”.

El exfutbolista, lejos de achicarse, siguió contando sus avances en la cocina con un gran menú: “Carne, lentejas y brócoli, toy a full ehhh”. Pero Nara evitó dar demasiada información y que no se hable de preferidos en el certamen: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final”.

