La contundente reacción de Zaira Nara al supuesto encuentro con Vico D'Alessandro en el baño

Y fue aún más contundente al negar cualquier tipo de vínculo amoroso: "Si haría un posteo con alguien claramente al primero que no pongo es al que me agarre, pero es 100 por ciento mentira todo lo que están diciendo".

Además, se refirió a uno de los rumores más comentados: "Además, el invento de que me fui al baño. ¿Qué flashean? ¿Tan caliente voy a estar con alguien para ir al baño en un boliche, o sea tengo casa".

Por último, explicó: "No conozco el baño de Caramelo, o sea, nunca fui al baño. Me cambié atrás de la cortina, en el vip, con Anita, mi estilista, porque me daba fiaca ir al baño, tenía unas sandalias muy altas que me hacían doler los pies. Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas, mirá si voy a ir al baño a agarrarme... ay, no, por Dios, me río de la gravedad del asunto, soy madre".

El detalle íntimo en el baño que confirma el romance de Zaira Nara y Vico D’Alessandro

Este lunes, en Intrusos (América TV), se dio a conocer quién sería el nuevo vínculo sentimental de Zaira Nara. "Es un entretenimiento, para él es algo más. Están en un touch and go", adelantó Paula Varela, dejando entrever que la relación aún no está del todo definida.

La periodista compartió más información sobre el acercamiento entre ambos: "Estaba en la fiesta de cumpleaños de Zaira. Él no tiene hijos, es el actor Vico D'Alessandro. Ellos se conocen hace mucho tiempo, son amigos de hace muchos años y se están acercando". En ese momento, Adrián Pallares sumó: "Él es un tipo muy bajo perfil, que ha tenido muchas relaciones", destacando la discreción del actor.

En ese marco, Karina Iavícoli aportó detalles sobre cómo habría comenzado el vínculo: "Él está haciendo una obra de teatro, la invitó a Zaira. Y ella habría tenido un tema con Facundo Pieres porque se le habrían complicado las fechas de finalización de su pareja con sus encuentros con Vico. A mí me escribe un amigo de Vico y me dice que acá hay un problema: Vico está enamorado de Zaira pero ella no tanto, a ella le gusta y está todo bien".

Varela también mencionó que, aunque compartieron el festejo, no hubo gestos románticos a la vista: "Me dijeron que en el cumpleaños no se los vio chapando ni nada, que se quieren cuidar y no hacerlo mediático. Me dicen que hacen un tiempito que están".

Finalmente, Iavícoli lanzó una revelación que sorprendió a todos en el estudio: "Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta lo habrían hecho en el baño, es mucha la pasión que tienen, y Franco hizo de campana".