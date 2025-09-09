Evangelina Anderson habló de los tremendos rumores sobre un romance con alguien casado: "¡Justo yo!"

“No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No haces las cosas bien cuando te quejas de que te lo hacen a vos", aclaró. Por último, entre Ochoa y Latorre manifestaron: “Si sale a la luz es el escándalo del año”.

En diálogo con PrimiciasYa, Evangelina Anderson se refirió por primera vez a la fuerte información que dio Yanina Latorre y arrojó: "¡Dios mio, qué mal está la gente! ¡Justo yo!", en relación a que estaría viviendo un romance con una persona casada.

Luego, de manera contundente, Eva afirmó: "Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien que dijo, pero estoy soltera".

yanina latorre evangelina anderson

La fuerte respuesta de Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis

Hace unos días, en A la tarde (América TV), Evangelina Anderson se refirió por primera vez a la azafata Tania González Ledesma, la supuesta amante de su exmarido, Martín Demichelis. La modelo, incómoda, evitó profundizar en el tema, pero dejó en claro su prioridad: sus hijos.

"Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos... nadie va a pensar en ellos. Yo no hablo de nada que pueda hacer daño a mis hijos", sostuvo cuando le preguntaron por la mujer vinculada al director técnico.

"Esta chica parece que mucho no pensó", comentó una cronista. Un poco molesta, Evangelina respondió: "Preguntale a los demás, yo qué tengo que ver". Y volvió a insistir: "Yo protejo a mis hijos".

Cuando el movilero Oliver Quiroz le consultó si Demichelis se había comunicado con ella, la modelo respondió con firmeza: "Pero obvio", sin dar más detalles.

También aclaró que, aunque están separados, el proceso legal aún no comenzó. "Estamos separados, pero estamos en proceso de divorcio. Todavía ni empezamos, recién llegamos a Argentina", explicó.

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis se confirmó hace pocos días, aunque según la modelo, la decisión se tomó hace tiempo. Tras 18 años de relación y tres hijos en común, Anderson aseguró que su familia no es un espectáculo: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.