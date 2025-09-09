A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIAS YA

Evangelina Anderson habló de los tremendos rumores sobre un romance con alguien casado: "¡Justo yo!"

En diálogo con PrimiciasYa, Evangelina Anderson se refirió a la fuerte información que dio Yanina Latorre tras su separación de Martín Demichelis. Su palabra en exclusivo.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 9 sept 2025, 10:20
Evangelina Anderson habló de los tremendos rumores sobre un romance con alguien casado: ¡Justo yo!
Evangelina Anderson habló de los tremendos rumores sobre un romance con alguien casado: ¡Justo yo!

Evangelina Anderson habló de los tremendos rumores sobre un romance con alguien casado: "¡Justo yo!"

Mientras se referían a una historia de Ángel de Brito durante sus vacaciones, en la que el habitual conductor manifestaba que no fue a Manchester por una mala relación con alguien, sus compañeros en el estudio nombraron a Anderson y Latorre aprovechó para soltar: “Están sin diálogo. Ella está enojada con él”.

Leé también

Aseguran que Evangelina Anderson tendría un affaire con un hombre 8 años menor

aseguran que evangelina anderson tendria un affaire con un hombre 8 anos menor

Y luego la panelista más improtante de LAM añadió: “Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso”.

Por su parte, Pepe Ochoa buscó intentar que revelará los detalles, a lo que la conductora de Sálvese Quien Pueda respondió: “No te voy a decir. Es por donde venimos". Por su lado, Yanina arrojó picante: “El día que eso salga a la luz, agárrense”.

“No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No haces las cosas bien cuando te quejas de que te lo hacen a vos", aclaró. Por último, entre Ochoa y Latorre manifestaron: “Si sale a la luz es el escándalo del año”.

En diálogo con PrimiciasYa, Evangelina Anderson se refirió por primera vez a la fuerte información que dio Yanina Latorre y arrojó: "¡Dios mio, qué mal está la gente! ¡Justo yo!", en relación a que estaría viviendo un romance con una persona casada.

Luego, de manera contundente, Eva afirmó: "Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien que dijo, pero estoy soltera".

yanina latorre evangelina anderson

La fuerte respuesta de Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis

Hace unos días, en A la tarde (América TV), Evangelina Anderson se refirió por primera vez a la azafata Tania González Ledesma, la supuesta amante de su exmarido, Martín Demichelis. La modelo, incómoda, evitó profundizar en el tema, pero dejó en claro su prioridad: sus hijos.

"Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos... nadie va a pensar en ellos. Yo no hablo de nada que pueda hacer daño a mis hijos", sostuvo cuando le preguntaron por la mujer vinculada al director técnico.

"Esta chica parece que mucho no pensó", comentó una cronista. Un poco molesta, Evangelina respondió: "Preguntale a los demás, yo qué tengo que ver". Y volvió a insistir: "Yo protejo a mis hijos".

Cuando el movilero Oliver Quiroz le consultó si Demichelis se había comunicado con ella, la modelo respondió con firmeza: "Pero obvio", sin dar más detalles.

También aclaró que, aunque están separados, el proceso legal aún no comenzó. "Estamos separados, pero estamos en proceso de divorcio. Todavía ni empezamos, recién llegamos a Argentina", explicó.

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis se confirmó hace pocos días, aunque según la modelo, la decisión se tomó hace tiempo. Tras 18 años de relación y tres hijos en común, Anderson aseguró que su familia no es un espectáculo: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson Yanina Latorre Martin Demichelis

Lo más visto