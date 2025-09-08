La picante frase de Susana Giménez sobre el romance de su nieta Lucía Celasco y Nicolás Figal

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más”, continuó. Y cerró con una reflexión sobre los resultados: “Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14 por ciento de diferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”.

El video de Lucía Celasco y Nicolás Figal juntos en un boliche de Buenos Aires

A pocos días de que comenzaran a circular versiones sobre un posible romance, Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron captados en un reconocido boliche de la ciudad de Buenos Aires, y hay imágenes que lo prueban.

El enigmático que lanzó Pepe Ochoa en LAM (América TV) al inicio de la semana puso el foco de los medios en la nieta de Susana Giménez y el jugador de Boca Juniors. Desde entonces, cada movimiento que hacen se vuelve noticia y se viraliza con rapidez.

En el video registrado por el equipo de Farándula Show, se puede ver al futbolista en la puerta del local nocturno ubicado en la costanera porteña. Vestía una remera blanca, pantalón negro y zapatillas del mismo tono que la camiseta. Minutos más tarde, Lucía llegó manejando su vehículo. “¿Venís al cumple?”, le preguntaron.

Luego de confirmar su asistencia, el personal del lugar le permitió el ingreso. Al descender del auto, Celasco lucía un outfit relajado pero con detalles cuidados: una camiseta blanca ajustada de manga larga, jeans azules de tiro alto con corte acampanado, y el cabello suelto, largo y con ondas suaves. En su mano derecha llevaba el celular y algunos objetos pequeños. Un cinturón oscuro marcaba su figura, y la iluminación del lugar resaltaba los brillos del denim, aportando un toque especial al conjunto.

Al finalizar la celebración, Susana Giménez fue abordada por las cámaras. Cuando le consultaron cómo había estado el evento, respondió con entusiasmo y cantó: “Buenísimo, que los cumplas feliz, fue todo un cumpleaños. Me encantó, estuvo bárbaro, todos amigos. Ay, no saludé a Richard (Darín)”.

La diva llevaba un bolso plateado con textura metálica y detalles en cadena. Su melena rubia caía suelta sobre los hombros, y en la muñeca izquierda lucía una pulsera llamativa. La luz artificial del lugar realzaba el brillo de su vestuario, especialmente en el pantalón. Cabe destacar que en A la Tarde (América TV) se comentó que Susana no estaría del todo conforme con el incipiente vínculo entre su nieta y el deportista. Aunque no se conoce su reacción exacta, el hecho de que hayan compartido el mismo evento sugiere que, por ahora, todo marcha bien.